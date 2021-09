Spet obe regijski bolnišnici covidni - po novomeški danes tudi brežiška

18.9.2021 | 11:30

Covidni bolniki so spet v obeh regijskih bolnišnicah. (foto: arhiv DL)

V petek je bilo ob 6.247 opravljenih PCR testih v Sloveniji potrjenih 1.248 okužb. Delež pozitivnih izvidov je tako znašal 20 odstotkov. Za primerjavo: v četrtek je bilo potrjenih 105 manj okužb, prejšnji petek 180 manj.

Povprečje novih okužb v zadnjih 7 dneh se je spet dvignilo za dobra dva odstotka, zdaj znaša 1.045,1. 14-dnevna pojavnost na 100.000 ljudi pa se je dvignila za dobre 4 odstotke in zdaj znaša 613,7.

V bolnišnicah danes leži 360 bolnikov s covidom-19, kar je 12 več kot včeraj. Intenzivno oskrbo jih potrebuje 91, trije več kot včeraj.

Umrla sta dva covidna bolnika, skupno doslej 4.494.

Po oceni NIJZ je v državi trenutno 12.926 aktivnih primerov okužbe, kar je 504 več kot dan prej.

Cepljenje

Vlada je izpostavila, da je bilo v petek opravljenih več kot 13.000 cepljenj proti covidu-19 v enem dnevu, natančneje je bilo cepljenj 13.778. "Dosegli smo 60-odstotkov cepljenih odraslih oseb s prvim odmerkom," je zapisala vlada.

Z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 je pri nas cepljenih 1.078.766 oseb, kažejo podatki NIJZ. V celotni populaciji je tako z enim odmerkom cepljenih 51 odstotkov oseb, med starejšimi od 18 let 61 odstotkov in med starejšimi od 50 let 73 odstotkov oseb.

Z vsemi odmerki cepiva pa je bilo cepljenih 965.257 oseb. To je 46 odstotkov celotne populacije, 55 odstotkov starejših od 18 let in 67 odstotkov starejših od 50 let, še navaja vlada.

REGIJA

V SB Novo mesto imajo 28 covidnih bolnikov (včeraj 27), od tega šest na intenzivni terapiji. Tri nove bolnike so sprejeli, enega odpustili, eden pa je žal umrl.

Z današnjim dnem pa ima enega covidnega bolnika v oskrbi spet tudi SB Brežice.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Novo mesto 25, Črnomelj in Metlika 11, Žužemberk 7, Trebnje 6, Kočevje in Dolenjske Toplice 5, Semič in Šmarješke Toplice 3, Šentjernej 2, Ribnica, Straža, Šentrupert, Mirna, Mirna Peč in Mokronog Trebelno 1

Posavje - Brežice 18, Krško 8, Sevnica 5, Radeče in Kostanjevica ob Krki 3

M. K.

starejši najprej

