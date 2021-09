Občina in ministrstvo blizu dogovora o usodi nedokončanega doma za starejše

18.9.2021 | 16:00

Dom, ki že vrsto let sameva. (Foto: arhiv; M. G.)

Osilnica - Občina Osilnica in predstavniki ministrstva za delo so se v četrtek sestali na sestanku glede usode nedokončanega doma za starejše v Osilnici. Kot je povedala županja Alenka Kovač, so na sestanku dosegli pomemben premik in so blizu dogovora. Pogodbo bi morda lahko podpisali že prihodnji teden.

Kot je povedala Kovačeva, so najnovejši pogovori z ministrstvom prišli dlje kot katerikoli pogovori do zdaj. Tako bi morda lahko pogodbo podpisali že prihodnji teden, je pa treba pred tem nekatere stvari še uskladiti, je dejala. O podrobnostih za zdaj ni želela govoriti.

Občina je z gradnjo doma začela leta 2004, a je projekt zastal, ker zanj ni bilo dovolj denarja in nedograjen stoji že 13 let. Občina je do zdaj vanj vložila 1,5 milijona evrov, ki jih je pridobila prek Razvojnega centra Novo mesto. Dom je pripravljena brezplačno prenesti na državo, pričakuje pa, da se ga dokonča.

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj je pred časom v odgovoru na poslansko vprašanje zapisal, da podpira idejo o naložbi, vendar pa dom v Osilnici zaradi lokacije ni optimalna izbira.

Po ministrovih besedah oddaljenost objekta v Osilnici od javnih institucij, kot so zdravstveni dom, laboratorij, bolnišnica, urgenca, zobozdravnik, okulist in vzdrževalec slušnih aparatov, predstavlja preveliko oviro za ustrezno delovanje doma za starejše.

STA; M. K.

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 6h nazaj Oceni martin O čem so se potem pogovarjali, če lokacija neustreza normalnemu delovanju? Zakaj potem to prepisat na državo? Ali bi lahko imeli v Osilnici kaj drugega kot dom za starejše? Preglej samo prijavljene komentatorje