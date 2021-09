Gorela žagovina v silosu in v gostilni olje v cvrtniku; prikolica grozdja po cesti

18.9.2021 | 18:15

Trgatve so se začele. Na Raki pa je prikolica grozdja namesto v sod šla - po cesti .... (simbolna slika; arhiv DL)

Danes ob 13.12 je v ulici Na žago v občini Straža gorelo v silosu. Gasilci GRC Novo mesto, PGD Dolenja Straža in Vavta vas so iz silosa izpraznili okoli deset kubičnih metrov žagovine in manjšo količino tleče žagovine pogasili ter s termovizijsko kamero pregledali objekt in notranjost silosa.

Ob 10.29 je na Planinski cesti v Sevnici, v gostinskem objektu gorelo olje v cvrtniku. Gasilci PGD Sevnica so požar pogasili, prostore prezračili z nadtlačnim ventilatorjem ter kuhinjski prostor in opremo pregledali s termovizijsko kamero. Obveščene so bile pristojne službe.

Ob 13.50 se je na Raki, občina Krško, prevrnila traktorska prikolica z grozdjem. Gasilci PGD Raka so na posredovanje policije zavarovali kraj dogodka iz z vodo očistili cestišče.

M. K.