DL: Poživitveni odmerek cepiva: V DSO Črnomelj cepijo že tretjič

Poživitveni odmerek cepiva: V DSO Črnomelj cepijo že tretjič

18.9.2021 | 19:20

Mnogi starejši se že zanimajo za tretji odmerek cepiva.

Novo mesto/Črnomelj/Trebnje/Brežice - S tretjim, poživitvenim odmerkom cepiva proti covidu-19 te dni že cepili zainteresirane v DSO Črnomelj – V DSO Novo mesto zbirajo kandidate – Zanimanje za cepljenje raste v DSO Trebnje, v DUO Impoljca še čakajo prijave – Trenutno v domovih ni okuženih, na jesen in zimo so dobro pripravljeni

Vlada je spremenila nacionalno strategijo cepljenja in po novem je predviden še tretji, poživitveni odmerek cepiva proti covidu-19: v prvi vrsti za imunsko oslabljene osebe, nato pa tudi za preostale ranljive skupine.

To so starostniki v domovih za starejše, zaposleni v zdravstvu, sociali in socialnem varstvu, šolstvu in vsi starejši od 60 let. Kar nekaj Slovencev ga je že prejelo, v glavnem gre za bolnike po transplantaciji pljuč, a zanimanje raste tudi med preostalimi. Znano je že, da tretji odmerek ustvari višji nivo protiteles, ta pa prepreči, da bi virus dobili na sluznico in ga prenašali naprej.

Ker tretji odmerek cepiva za zdaj ni registriran, morajo zanj osebe (iz skupin, za katere ni priporočil) izpolniti izjavo.

Za zdaj sicer pri nas sistematičnega cepljenja s poživitvenim odmerkom ne bo, saj Evropska agencija za zdravila za to še ni prižgala zelene luči, a Slovenija je cepljenje z njim omogočila vsem, ki si to želijo. Zainteresirani, ki niso na prednostnem seznamu, pridejo na vrsto vsaj šest mesecev po osnovnem cepljenju. Za tretji odmerek se uporabi cepivo mRNA (Pfizer ali Moderna).

In kakšno je zanimanje za tretji odmerek v nekaterih domovih za starejše občane, kjer so se spomladi ob pridobitvi cepiv proti covidu-19 najprej cepili?

V NOVEM MESTU ŠE NIHČE

V DSO Novo mesto, kjer je precepljenost med stanovalci 76-odstotna, med zaposlenimi pa 60-odstotna, je za zdaj epidemiološko stanje stabilno, saj nimajo okužb. »Stanovalce in svojce bomo seznanili z novimi priporočili glede cepljenja, ki smo jih dobili od NIJZ, ter omogočili cepljenje tistim, ki bodo privolili. Tretjega odmerka do zdaj še ni prejel nihče,« je povedala socialna delavka Simona Grgovič.

V ČRNOMLJU DALI POBUDO

V DSO Črnomelj je pobuda za poživitveni odmerek že maja prišla tudi z njihove strani, pravi direktorica Valerija Lekić Poljšak. »Če stroka ugotovi, da je priporočljivo, da poveča stopnjo zaščite, naj zaposlene in stanovalce prednostno uvrsti na seznam. V prejšnjem valu epidemije se je odločitev, da se cepljenje najprej ponudi stanovalcem in zaposlenim v domovih, izkazala kot izredno pomembna, saj je omogočila, da so se razmere v institucionalnem varstvu umirile in da so potrjeni primeri okužb v domovih za starejše redki,« meni Lekićeva.

V skladu s priporočili za cepljenje s poživitvenim odmerkom so v domu pripravili sezname oseb, ki izpolnjujejo pogoje za ta odmerek. V teh dneh so se trudili s pridobivanjem soglasij za to cepljenje, potekali so dogovori z izvajalcem cepljenja, ki je pri njih Zdravstveni dom Črnomelj. Prvi stanovalci in zaposleni so bili s tretjim odmerkom cepljeni že v začetku tega tedna.

TREBNJE: INTERES NARAŠČA

Zanimanje za cepljenje, tudi za tretji odmerek, pa se povečuje tudi v DSO Trebnje. Direktorica Petra Kušar Stojakovič pove, da imajo v domu cepljenih 83 odstotkov stanovalcev in 75 odstotkov zaposlenih, velika večina od teh pa je covid-19 že prebolela.

V POSAVJU PRIPRAVLJENI

Da je trenutno stanje v vseh treh enotah Doma upokojencev in oskrbovancev Impoljca (še v DSO Sevnica in Brežice) dobro, pove direktorica Darja Cizelj. Pri stanovalcih je precepljenost več kot 95-odstotna, pri zaposlenih nekaj več kot 50-odstotna, nekaj je še prebolevnikov. Na zanimanje za tretji odmerek še čakajo.

L. Markelj