Da se vam ne bo 'strgalo', ko boste trgali

19.9.2021 | 17:00

Foto: PU Novo mesto

V preteklih letih so policisti in kriminalisti v jesenskem obdobju obravnavali nekoliko več primerov vlomov v avtomobile in tatvin in odklenjenih in odprtih objektov. To se je dogajalo predvsem na vinorodnih območjih in v gozdovih ter na gozdnih poteh, kjer avtomobile parkirajo tisti, ki v gozdu nabirajo gobe.

S PU Novo mesto tako občanom svetujejo, da, če je le možno, vozil ne parkirajo na osamljenih in skritih mestih. Avtomobile naj vedno zaklepajo, zapirajo okna in v njih ne puščajo predmetov, ki bi lahko postali tarča tatov. Med trgatvijo se običajno vsi prisotni nahajajo v vinogradih, zidanice in drugi pomožni objekti pa so v tem času brez nadzora - odprti in odklenjeni, v njih pa osebni predmeti, kot so ključi avtomobilov, denarnice, mobilni telefoni in podobno. Svetujejo, naj bodo ti objekti ves čas pod nadzorom, vrednejši predmeti primerno shranjeni, tudi ob krajši odsotnosti lastnikov pa zidanice zaprte in zaklenjene.

Ljudje naj bodo pozorni na sumljiva in neznana vozila in osebe, ki si ogledujejo objekte in bi se lahko pripravljale na kraje. Podatke o sumljivih osebah in vozilih naj takoj sporočijo na interventno številko policije 113. ''Policisti se bodo odzvali in storili vse, da zaščitijo varnost in premoženje ljudi,'' zagotavljajo na PU in dodajajo, da so policisti z namenom zagotavljanja varnosti v teh dneh pogosteje prisotni na teh območjih.

Jesen na cesti

Žal izkušnje iz preteklih let v jesenskem obdobju kažejo tudi na poslabšanje varnosti v cestnem prometu. Najpogostejša vzroka prometnih nesreč ostajata prevelika hitrost in vožnja pod vplivom alkohola. ''Občanom svetujemo, naj ne vozijo, če so pod vplivom alkohola ali drugih psihoaktivnih snovi. Z odgovornim ravnanjem v cestnem prometu bodo na ta način zagotavljali ne le svoje varnosti, ampak tudi varnost ostalih udeležencev v prometu,'' so še zapisali na Policijski upravi Novo mesto.

M. K.