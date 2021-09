Več turistov kot pred epidemijo; največ domačih, med tujci pa Nizozemcev

19.9.2021 | 11:50

Foto: ZPTM Brežice

Brežice - Turistični točki Brežice in Čatež sta po podatkih državnega statističnega urada julija in avgusta presegli število nočitev iz predkoronskega leta 2019. V primerjavi z lani so tam zabeležili 15-odstotno rast prenočitev, kar pomeni 35.000 prenočitev več, in pet odstotkov več prenočitev kot predlani.

Z brežiškega Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino so sporočili, da so tamkajšnje turistične zmogljivosti te dni še vedno polne. Gostinci imajo veliko dela, prav tako so dobro obiskane prireditve in preostala spremljevalna ponudba.

Ugotovili so tudi, da se je spremenilo razmerje med domačimi in tujimi gosti. Medtem ko so pred epidemijo s 65 odstotki prednjačili tujci, je bilo teh letos za slabo tretjino. Med njimi je bilo največ Nizozemcev, sledili so Poljaki, Nemci in Belgijci, so dodali.

Sicer pa so se obrnjenemu razmerju med domačimi in tujimi gosti že lani prilagodili s ponudbo več brezplačnih dejavnosti. Med temi so navedli brezplačen ogled brežiškega Posavskega muzeja in vodstvo po mestu, vodstvo na bližnji hrib s cerkvijo sv. Vida in prireditve v mestnem parku.

Pripravili so tudi več novosti, med katerimi je digitalna grajska sobana sedmih gradov Posavja v Termah Čatež. "Izredno uspešni sezoni 2021" pa so po njihovem mnenju botrovali tudi turistični boni in "agresivna nacionalna kampanja promocije" Čateža in Brežic, predstavitve ponudbe na spletnih turističnih sejmih, objave v slovenskih in tujih medijih, sodobna in učinkovita spletna stran ter plačana promocija na socialnih omrežjih.

Kot so še zapisali v brežiškem občinskem zavodu, jim je tekoče leto ob izzivih prineslo tudi priložnost, da območno gastronomijo povzdignejo na višjo raven.

Občina Brežice se je namreč lani pridružila Združenju zgodovinskih mest, kar je spodbudilo povezanost med mestoma Radovljica in Brežice in med tamkajšnjimi uglednimi kuharskimi mojstri, so še pojasnili.

M. K.