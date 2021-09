Zbirko je posvetil ženi Majdi ob zlati poroki

Frane Umek se veseli svoje četrte pesniške zbirke.

Frane Umek se je z vrtnicami zahvalil ženi Majdi, saj mu že 50 let lepša življenje.

S pesnikom se je pogovarjala Rafaela Novak Kren.

Ajda Rudolf je zaigrala na flavti.

Straža - Konec tedna so v kulturnem domu v Straži pripravili prijeten kulturni večer, katerega gost je bil domačin, ljubiteljski literarni ustvarjalec Frane Umek iz Straže pri Novem mestu.

Te dni se namreč veseli svoje nove, že četrte pesniške zbirke z naslovom Iz sebe za spomin. Izdal jo je pri Založbi Snovanja Društva upokojencev Novo mesto, saj je član literarne sekcije Snovanja.

Gre za osebno izpovedne pesmi, prežete z najintimnejšimi občutki iz svojega življenja. »Na papir sem dal, kar čutim in razmišljam. S to pesniško zbirko sem se pokazal tak, kot sem, odprl sem se,« je povedal Frane Umek in dodal, da je zbirko posvetil svoji ženi Majdi, s katero sta pred kratkim praznovala zlato poroko in brez katere si ne predstavlja življenja.

Kot je avtor povedal v prijetnem razgovoru z voditeljico Rafaelo Novak Kren, je spodbudo za pisanje dobil ob izgubi nekaterih njemu bližnjih oseb v zadnjem obdobju, ter ženini bolezni, kar ga je vodilo k razmišljanju o krhkosti in nepredvidljivosti življenja.

Pobrskal je po predalu z neobjavljenimi pesmimi in začel dobivati zamisel o zbirki, ki jo je razdelil na pet poglavij: Njej, Stiska – bolečina, Razmišljanja, Vedrina in Odhajanje. Avtor se zaveda, da pesmi niso oblikovno pravilne, da večina nima rime in da tudi ritem pogosto ni pravi. »A tako čutim in tako pišem,« pravi.

Naslovnica je delo Umekovega preminulega brata Toneta, s katerim sta bila navezana, in tako je knjiga tudi poklon in spomin bratu.

Da so pesmi res osebno izpovedne in zelo iskrene, se je lahko prepričal vsak obiskovalec prireditve, ki jim je prisluhnil – avtor jih je nekaj tudi prebral – mnogi jih bodo brali doma.

Umek je prepričan, da življenje ni le jemanje, ampak dajanje – slednje je celo lepše, in da so pomembni lepi, spoštljivi medsebojni odnosi. Največ pa mu pomeni družina: žena, otroka, vnuki, o katerih je rad spregovoril. V družbi si želi več sožitja, spoštovanja in miru. V slogi je moč, je prepričan. Pri tem ni mogel mimo epidemije koronavirusa. »Interes skupnosti bi moral prevladati nad interesom posameznika. Žal mnogi razmišljajo drugače,« je dejal in imel v mislih nizko precepljenost Slovencev.

Pri urejanju, oblikovanju in pri pripravi za tisk nove Umekove pesniške zbirke Iz sebe za spomin je avtorju pomagal Milan Markelj, mentor literarne sekcije Snovanja pri Društvu upokojencev Novo mesto, za kar se mu je zahvalil. Ravno tako vsem ostalim za podporo, da je zbirka zagledala luč sveta.

Za glasbene dodatke na kulturnem večeru je poskrbela mlada flavtistka Ajda Rudolf.

Besedilo in foto: L. Markelj

