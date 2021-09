Na Kandijski padlo drevo

19.9.2021 | 08:30

GRC Novo mesto (arhiv DL)

Sinoči ob 21.10 je na Kandijski cesti v Novem mestu v potok Težka voda pri mostu padlo drevo. Gasilci GRC Novo mesto so podrto drevo razžagali in odstranili.

Kurili so pod nadzorom

Ob 22.09 so v ulici Prapreška pot v naselju Otočec, občina Novo mesto, goreli lesni odpadki. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Otočec so pregledali območje in ugotovili, da gre za kurjenje pod nadzorom. Njihova pomoč ni bila potrebna. Na kraju so bili prisotni policisti.

Motena oskrba z vodo

Komunala Novo mesto obvešča vse uporabnike pitne vode na območju Šentjerneja, Gor. Vrhpolja, Sel in Šmarja, da bo danes do predvidoma 15.00 ure motena oskrba zaradi okvare glavnega vodovoda v Dobravi pri Škocjanu.

M. K.