Zormanova četa z odliko v Dobovi

19.9.2021 | 09:00

Foto: RK Trimo Trebnje

Dobova - Rokometaši trebanjskega Trima so v 2. krogu lige NLB sinoči v gosteh premagali Dobovo s 35:29 (16:12).

* Športna dvorana, sodnika: Kavalar in Nahtigal.

* Dobova: Husejnović, Blaževič, Glogovšek 1, Šafranko 11 (6), Abramović, Dragan 4, Matjašič, Kučič, Rantah 5, Šukić, Kamnikar, Mladkovič 4, Mlakar, Kozolić 2, Meris 1 (1), Mijušković 1.

* Trimo Trebnje: Ristanović, Čudič, Slatinek Jovičič 1, Višček 2, Horvat 3, Didovič 1, Stanojević 3, Onchev 3, Kotar 4, Potočnik 4, Udovič 4, Grbič, Cirar, Glavaš 8 (1), Florjančič, Ćorsović 2.

* Sedemmetrovke: Dobova 9 (7), Trimo Trebnje 1 (1).

* Izključitve: Dobova 10, Trimo Trebnje 12 minut.

* Rdeči karton: /.

Trebanjci so na uvodni tekmi na kolena položili državne prvake iz Velenja, na včerajšnji tekmi drugega kroga pa so po zanesljivi predstavi slavili tudi v Posavju.

Izbranci gostujočega trenerja Uroša Zormana so tekmo odprli s 4:0, lepo prednost pa z manjšimi nihanji v svoji igri obdržali vse do konca tekme. Gostitelji, ki so v uvodnem krogu slavili v Slovenj Gradcu, so se trudili po najboljših močeh in skušali ujeti Trebanjce, ki so bili zavoljo svojega širokega nabora igralcev vselej korak pred njimi.

V gostujoči zasedbi je bil včeraj najbolj učinkovit Filip Glavaš z osmimi, v domači pa Rudolf Zvonimir Šafranko z 11 zadetki.

Trebanjska ekipa bo v prihodnjem krogu gostila Sviš Ivančno Gorico, zasedba iz Dobove pa bo gostovala v Velenju.

IZJAVI PO TEKMI:

Rudolf Zvonimir Šafranko, rokometaš Dobove: "Trimo Trebnje je zelo dobra ekipa, zagotovo med najboljšimi tremi v Sloveniji. Nikoli še nisem igral proti njim. Ampak skladno s pričakovanji so zelo kakovostno moštvo in imajo dva igralca na vsakem položaju. Naš cilj je bil, da damo vse od sebe, kar smo tudi storili. Zadovoljen sem z našo igro."

Filip Glavaš, rokometaš Trimo Trebnjega: "Mislim, da je bila dobra tekma za nas in navijače. Dobova je pokazala dobro rokometno predstavo. Menim, da smo nadzorovali večino tekme in da smo rutinsko prišli do zmage. Lahko še napredujemo. Zahvala celotnemu moštvu in navijačem za podporo."

* Izidi, 2. krog:

- petek, 17. september:

Koper - Riko Ribnica 25:30 (16:13)

Sviš Ivančna Gorica - Slovenj Gradec 2011 22:23 (12:11)

- sobota, 18. september:

Urbanscape Loka - Gorenje Velenje 28:26 (14:12)

Dobova - Trimo Trebnje 29:35 (12:16)

Herz Šmartno - Celje Pivovarna Laško 27:39 (18:18)

Jeruzalem Ormož - LL Grosist Slovan 24:27 (10:16)

- nedelja, 19. september:

17.00 Maribor Branik - Ljubljana

- lestvica:

1. Celje Pivovarna Laško 2 2 0 0 71:52 4

2. Riko Ribnica 2 2 0 0 67:53 4

3. Trimo Trebnje 2 2 0 0 60:53 4

4. Urbanscape Loka 2 2 0 0 57:52 4

5. LL Grosist Slovan 2 2 0 0 52:47 4

6. Ljubljana 1 1 0 0 34:28 2

7. Slovenj Gradec 2011 2 1 0 1 53:53 2

8. Dobova 2 1 0 1 60:65 2

9. Gorenje Velenje 2 0 0 2 50:53 0

10. Jeruzalem Ormož 2 0 0 2 50:56 0

11. Koper 2 0 0 2 48:55 0

12. Sviš Ivančna Gorica 2 0 0 2 50:57 0

13. Maribor Branik 1 0 0 1 25:32 0

14. Herz Šmartno 2 0 0 2 55:76 0

STA; M. K.