Svetovni pokal v badmintonu na Mirni

19.9.2021 | 09:50

Nik Zupančič in Anja Jordan

Mirna - Od petka v telovadnici mirnske osnovne šole poteka turnir svetovnega mladinskega pokala v badmintonu TEM Junior International 2021, ki ga že sedemindvajsetič prireja Badmintonski klub Mirna. Za medalje se poteguje 80 tekmovalcev in tekmovalk iz desetih držav.

»Tudi letos smo se odločili za organizacijo turnirja in tako nadaljujemo tradicijo. Nismo se ustrašili vseh predpisov in ukrepov, ki jih sicer skrbno upoštevamo. Priprava takšnega turnirja je v teh časih zahteven zalogaj, vključeni so praktično vsi člani našega društva,« je povedal predsednik mirnskega badmintonskega kluba Aljoša Turk.

Letos konkurenca ni tako močna kot lani, ko so na turnirju prvič gostili tudi mlade danske badmintoniste, ki sodijo v sam evropski vrh. A vseeno smo včeraj na igrišču spremljali napete dvoboje. V mirnskem klubu največ pričakujejo od Nika Zupančiča, ki pa je včeraj med moškimi posamezno že končal tekmovanje. V drugem krogu ga je z 2:1 v nizih premagal Bolgar Stanimir Terziev. Nik na medaljo lahko upa v dvojicah, saj sta se v paru z Janom Babnikov uvrstila v današnji polfinale, med najboljše štiri pa se je Nik v paru z Anjo Jordan uvrstil tudi v mešanih dvojicah.

V mirnskem badmintonskem klubu, ki praznuje 30-letnico delovanja, so zadovoljni z letošnjimi dosežki njihov članov, ki se redno uvrščajo med najboljše v državi v vseh starostnih kategorijah. Ponosni pa so tudi na uspeh Nike Arih, ki je nedavno na odprtem prvenstvu Grčije osvojila bronasto medaljo v ženskih dvojicah v paru z Lio Šalehar iz Kočevja in tudi v mešanih dvojicah v paru z Miho Ivaničem iz Medvod.

Besedilo in fotografije: R. N.

Galerija