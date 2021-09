V Stični obeležili 40 let festivala Stična mladih

19.9.2021 | 10:40

Foto: Stična mladih

Na jubilejni 40. Stični mladih se je včeraj preko celega dne v cistercijanskem samostanu Stična zbralo nekaj več kot 2200 mladih.

Geslo letošnjega srečanja, ki je potekalo ob upoštevanju ukrepov za preprečevanje širjenja okužb s koronavirusom, se je glasilo “Utrdi moje korake”. Z vsebino so ustvarjalci nagovarjali predvsem strah in negotovost, ki ju mladi v tem času doživljajo, tako zaradi posledic širjenja koronavirusa kot tudi - kot sporočajo organizatorji - zaradi pritiskov, ki jih kot kristjani čutijo v današnji družbi.

V uvodnem delu srečanja je zbrane pozdravil in nagovoril predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, ki je ob 40-letnici festivala izročil Zahvalo predsednika Republike Slovenije Stični mladih za dolgoletno dragoceno poslanstvo, ki med mladimi širi in spodbuja vrednote prostovoljstva, sodelovanja, človečnosti in solidarnosti v dobro skupnosti. Zahvalo je v imenu Stične mladih sprejela koordinatorka letošnjega srečanja Klara Rogina, ki je ob tem dejala: “Stična mladih že od leta 1981 spremlja mlade in nas utrjuje v hoji za Kristusom. Ponosni smo, da lahko nadaljujemo to 40-letno tradicijo. Hvala vsem, ki ste v teh 40 letih pripomogli k duhovni rasti mladih. Naj bo Stična mladih iskra, ki se bo razplamtela v ogenj in te gnala, da ta ogenj prinašaš drugim.”

Zbrane je nagovoril tudi apostolski nuncij msgr. Jean-Marie Antoine Joseph Speich in jih pozdravil v imenu papeža Frančiška. Zatem je nadškof metropolit msgr. Alojzij Cvikl v svojem nagovoru vsem zaželel lepo in doživeto Stično. Župan Občine Ivančna Gorica Dušan Strnad pa je Stični mladih ob njeni 40-letnici podelil spominski kovanec Prijetno domače.

Organizatorji festivala so pripravili pester program, ki se je po uvodnem delu nadaljeval z mašo, ki jo je daroval mariborski nadškof Cvikl. Nadškof je v pridigi dejal, da je Stična mladih že od samega začetka kraj navezovanja novih prijateljstev in kraj srečevanja z Bogom: “Tu se Cerkev na Slovenskem predstavi kot mlada, polna idej in izzivov za jutri. Hvala vam, mladi, za to podobo Cerkve, ki vliva upanje in zaupanje v jutri,” je še dodal nadškof Cvikl.

V popoldanskem času so potekale številne delavnice, tudi športni turnir. Festival se je zaključil z večernim slavilnim koncertom, na katerem so za nepozabno vzdušje poskrbeli skupina Svetnik, Abend in Stična bend z zborom in orkestrom, so še sporočili organizatorji.

Lani so festival zaradi epidemije izvedli v prilagojeni obliki na 27 krajih po Sloveniji, ker razmere to še dopuščajo, pa je letos torej znova potekal v Stični. So pa zaradi epidemioloških razmer glavno prizorišče prestavili na samostanski travnik.

M. K.