Šentrupertske šmarnice obeležile prvih deset let

19.9.2021 | 20:00

Delček Šentrupertskih šmarnic

Predsednica društva Leopoldina Starič

Šentrupert - »Delovne kot mravljice, pridne kot čebelice, to smo me Šmarnice.« Tako o sebi pravijo članice Društva podeželskih žena in deklet Šentrupertske šmarnice, za katerimi je desetletje uspešnega delovanja. Jubilej so načrtovale obeležiti že lani, a jim je epidemija koronavirusa prekrižala, ne pa povsem uničila načrte. Na parkirišču pred Deželo kozolcev v Šentrupertu so včeraj vendarle pripravile krajšo slovesnost, s katero so obeležile prvih deset let.

»Za nami je ogromno lepih skupnih trenutkov in ni nam žal, da smo šle na samostojno pot,« je povedala predsednica društva Leopoldina Starič. Vrsto let so bile namreč pod okriljem Društva podeželskih žena Tavžentroža, a leta 2010 je dozorela odločitev, da se osamosvojijo in ustanovijo svoj društvo. Minilo je le nekaj mesecev, ko so si že nadele društvene noše, ob občinskem prazniku pa so razvile tudi svoj prapor, na katerega so zelo ponosne. Prva predsednica je bila Jelka Gorenc, zadnjih osem let pa društvo vodi Staričeva, ki je vesela, da so še vedno povezane kot na začetku.

Šmarnice, kot jim rečejo domačini, so v šentrupertski občini zelo prepoznavne, velikokrat poskrbijo za pogostitev na številnih prireditvah. Njihove dobrote, ki ne vsebujejo umetnih primesi, ampak večinoma vsebujejo domače sestavine, so znane daleč naokoli. Znanje in nove trende kulinarike izpopolnjujejo na kuharskih tečajih in različnih delavnicah, zelo rade se skupaj odpravijo tudi na kakšno strokovno ekskurzijo ali izlet, udeležujejo in pripravljajo predavanja o zdravju in prehrani, pred leti so moči združile s konjerejskim društvom. Šentrupertske šmarnice so pripravile ocenjevanje kruha iz različnih vrst žit, konjerejci pa ocenjevanje salam. »Povezujemo se z različnimi društvi, predvsem pa se rade družimo med sabo. Pogosto se dobivamo ob večerih, se pogovarjamo, izmenjujemo izkušnje in tudi ustvarjamo. Zelo smo vesele, da so v našem društvu, ki šteje nekaj več kot 30 članic, tudi mlada dekleta,« pravi podpredsednica Medeja Kurent.

Pred sedmimi leti so izdale kuharsko knjigo z naslovom Domače dobrote in drugi izdelki, v kateri so zbrani številni recepti. Kar nekaj izvodov knjige so že prodale, po tihem pa razmišljajo tudi že o novi.

Članice društva se udeležujejo tudi različnih ocenjevanj kruha, pletenic in drugih dobrot. Pogosto posegajo po najvišjih priznanjih, na kar so vse zelo ponosne. Na koncu še povedo, da z veseljem pripravijo tudi pogostitev in dekoracijo na poroki, če jih za to najamejo.

Besedilo in fotografije: R. N.

