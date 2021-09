FOTO: Odbojkarji predstavili nove drese in cilje pred sezono

19.9.2021 | 15:30

Z leve pri desni: trener Tomislav Mišin, kapetan novomeških odbojkarjev Grega Erpič, predsednik kluba dr. Aleš Hvala in član upravnega odbora kluba Gorazd Kosmina.

Dr. Borut Križ, muzejski svetnik Dolenjskega muzeja, je razložil, zakaj je na dresih upodobljena silhueta halštatskega konjenika.

Novo mesto - Odbojkarji Krke se intenzivno pripravljajo na novo sezono, ki se začne 2. oktobra, ko bodo doma gostili ekipo Salonit Anhovo. Okrepljeni Novomeščani pričakujejo, da se letos ne bodo borili za obstanek v 1. A-ligi, ampak želijo mešati štrene najboljšim ekipam.

Kot je na včerajšnji novinarski konferenci, ki so jo pripravili ob robu tradicionalnega mednarodnega turnirja za pokal Novega mesta, na katerem poleg domače ekipe sodelujejo še OK Salonit Anhovo, MOK Mursa Osijek iz Hrvaške in OK Banja Luka iz Bosne in Hercegovine, povedal predsednik kluba dr. Aleš Hvala, ciljajo na peto mesto. »Vse manj bi bilo letos za nas neuspeh, vse več pa je zaželeno,« je še dodal Hvala, ki se je ob tem tudi zahvalil vsem sponzorjem, ki jim stojijo ob strani.

Za odbojkarji je že kar nekaj tednov priprav, nad treningi tako kot lani bedita glavni trener Tomislav Mišin in njegov pomočnik Jernej Rojc, za fizično pripravo pa skrbi Josip Radaković. V primerjavi z lansko sezono je prišlo do sprememb v igralskem kadru; od novomeškega dresa so se poslovili brata Martin in Uroš Štefanič, ki sta se vrnila v OK Kostanjevica, Din Hodžič Šlejkovec bo kariero nadaljeval v Črnučah, Sergej Drobnič pa je prestopil v avstrijski UVC Graz.

Vrzel, ki je nastala, so zapolnili s štirimi novimi igralci. V klubu so veseli, da jih je na položaju sprejemalca okrepil Fran Peterlin, 28-letni in 200 cm visoki občasni hrvaški reprezentant je preteklo sezono igral za Salonit Anhovo. Pred tem je bil član zagrebške Mladosti, preizkusil pa se je tudi v Švici in Grčiji. Krki se je pridružil še en sprejemalec, 24-letni Mariborčan Žiga Čopi, ki je lani nastopal za Hoče. V Novem mestu bo igral tudi 197 cm visoki srednji bloker Nik Lavrič iz Kočevja, ki bo novembra dopolnil 20 let. Iz mlajših selekcij novomeškega kluba pa se je članski ekipi pridružil še obetavni 17-letni Matevž Hvala, ki bo nabiral prvoligaške izkušnje.

»Zelo sem zadovoljen, kako smo do zdaj opravili vse treninge. Na srečo nismo imeli poškodb, vse gre po načrtu. Ta konce tedna organiziramo močan turnir, naslednji teden v Novo mesto prihaja še prvak Avstrije. Prepričan sem, da bo ta sezona precej drugačna od lanske, ko smo bili v velikih težavah, a smo se uspeli obdržati med elito. Letošnja ekipa je močnejša, v Novem mestu lahko pričakujemo dobro odbojko. Veseli me, da je slovenska liga vsako leto močnejša. Mislim, da lahko osvojimo peto mesto, ali še celo kakšno mesto višje. Komaj čakamo na novo sezono,« je povedal trener Mišin.

Na dresih upodobljen halštatski konjenik

Včeraj so predstavili tudi nove drese, v katerih bodo nastopali odbojkarji Krke. Klub so namreč želeli še bolj povezati z okoljem. Skupaj z Dolenjskim muzejem so prišli do ideje, da bi na dresih upodobili silhueto halštatskega konjenika. »Gre za halšatskega konjenika, ki je prikazan na bronasti situli iz 4. stoletja pred našim štetjem. Pojav situlske figure na dresih odbojkarjev je res vrhunska zadeva,« meni dr. Borut Križ, muzejski svetnik Dolenjskega muzeja. Novo mesto je po njegovih beseda v svetovnem merilu poznano kot mesto situl; več kot polovico najdenih v Sloveniji, so jih našli ravno v dolenjski prestolnici. »Povezava športa in kulture je najbolj pristna in najboljša. Špica naše arheologije, se pravi situlska umetnost, in prizor situle, ki se pojavi na dresu novomeškega odbojkarskega kluba, ki tudi cilja v samo špico slovenske odbojke, je nekaj izjemnega,« meni Križ, ki odbojkarjem želi uspešno sezono.

Besedilo in fotografije: R. N.

