Zagorelo v otroški sobi, gasilec poškodovan; tla najprej zatreslo v Črnomlju, nato še v Metliki

19.9.2021 | 18:20

Vojaški helikopter in reševalci danes na Malkovcu (vse fotografije: PGD Sevnica)

Danes ob 12.42 je v Dolenjem Globodolu, občina Mirna Peč, zagorelo v stanovanjski hiši. Gasilci PGD Globodol, Mirna Peč, Jablan, Hmeljčič in GRC Novo mesto so pogasili požar v otroški sobi, odprli suhomontažni strop, prostor pregledali s termo kamero, prezračili objekt in iz sobe odstranili uničeno opremo. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so na kraju oskrbeli enega poškodovanega gasilca, ki se je nadihal dima in ga odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

S helikopterjem v UKC

Ob 11.38 je posadka s helikopterjem Slovenske vojske v spremstvu dežurne ekipe HNMP Maribor poletela na Malkovec, občina Sevnica, od koder je prepeljala obolelo osebo v UKC Ljubljana. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj pristanka helikopterja ter nudili pomoč pri prenosu obolele osebe.

Treslo v Črnomlju, nato še v Metliki

Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ob 11.10 zabeležili šibek potresni sunek, magnitude 1,1 z epicentrom v bližini Črnomlja. Ob 15.04 pa so zabeležili sunek magnitude 1,4, z epicentrom v bližini Metlike.

Intenziteta obeh potresov v širšem nadžariščnem območju ni presegla tretje stopnje po evropski potresni lestvici, potres pa so čutili posamezni prebivalci Metlike, Črnomlja in okoliških krajev, so še sporočili iz Urada za seizmologijo in geologijo pri Agenciji RS za okolje.

M. K.