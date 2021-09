Teden kultur malo na trgu, malo pod streho

19.9.2021 | 19:15

Makedonska stojnica na Glavnem trgu (Foto: I. V,)

Novo mesto - S koncertom argentinsko-kubansko-slovenske zasedbe Las Cuerdas se je sinoči na Glavnem trgu končal tradicionalni Teden kultur, ki ga vsako leto z izjemo lanskega v Novem mestu pripravlja novomeško Društvo za razvijanje prostovoljnega dela.

Potem ko ga lani zaradi znanih vzrokov ni bilo, se je na novomeški Glavni trg v nekoliko krajši izvedbi vrnil tradicionalni festival Teden kultur, ki mu je v petek ponagajal prvi dež po dolgem sušnem obdobju, tako da so prireditelji sejem Žur vseh kultur z vsaj nekaj stojnicami postavili v Qlandiji, kjer so kuharji na stojnicah ponudili izbor eksotičnih jedi, ki so jih po svojih nacionalnih receptih pripravili predstavniki tujih narodov, ki živijo na Dolenjskem, del kulinarične ponudbe pa so Novomeščanom v pokušino ponudili v soboto dopoldne na Glavnem trgu.

V atriju Hiše kulinarike je včeraj potekala tradicionalna Živa knjižnica, v kateri so žive knjige v pogovrih z Novomeščani predstaviljale osebe z izkušnjo vojne, prostovoljec, Rominja, muslimanka, venezuelska Slovenka, pa tudi Novomeščan, ki že petdeset let novomeško turistično ponudbo bogati z oddajanjem zasebnih sob in organiziranjem kolesarskih in smučarskih izletov, kar nekaj udeležencev Tedna kultur iz tujine pa je tudi letos spalo pri njem. Zelo lep odziv je doživela lutkovna predstava O belem mucku, ki je bil čisto črn, ki si jo je ogledalo skoraj sto otrok, nekoliko manjše pa je bilo zanimanje za večerni koncert Las Cuerdas.

I. V., foto I. V. in DRPD

Galerija