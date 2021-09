Na Brežiškem dobili kotiček za oddajo še delujočih naprav

20.9.2021 | 10:40

Simbolična oddaja aparata v kotiček za ponovno uporabo EEO - levo direktorica Komunale Brežice Jadranka Novoselc, desno direktor ZEOS Emil Šehić (foto: Komunala Brežice)

Brežice - V zbirnem centru Komunale Brežice na Borštu pri Cerkljah ob Krki so odprli kotiček za oddajo še delujočih naprav. Tam je možno oddati še uporabne pralne in pomivalne stroje, pečice, štedilnike, hladilnike, zamrzovalnike, orodje za dom in vrt, male gospodinjske naprave, avdio-video in različno elektronsko opremo ter druge tovrstne naprave.

S Komunale Brežice so sporočili, da občani lahko z oddajo takšnih še uporabnih naprav prispevajo k omejitvi onesnaževanja z odpadki in izčrpavanja naravnih virov oz. k trajnostnemu krožnemu gospodarstvu.

Z oddajo teh naprav lahko prispevajo k podaljšanju njihove uporabe oz. življenjske dobe, saj je "najbolj trajnostni aparat vedno tisti, ki ga že imamo, in zato je smiselno, da ga skušamo uporabljati čim dlje", so opozorili.

Ocenili so tudi, da do dva odstotka takšnih naprav letno pristane med zbranimi elektronskimi odpadki, ki prehitro končajo v predelavi materiala. S tem, ko uporabniki naprave predčasno zavržejo, pa skrajšajo njihovo življenjsko dobo, s čimer okrepijo porabo naravnih virov in onesnaževanje, še posebej pri izdelavi novih naprav, ki nadomestijo stare.

"V Evropski uniji in s tem tudi v Sloveniji se uvajajo zakonodajne spremembe na področju ravnanja z odpadki, ki vodijo v krožno gospodarstvo. Krožno gospodarstvo je nov model, znotraj katerega vsi materiali krožijo in se ponovno uporabijo. Tudi zaradi tega je ponovna uporaba zelo pomembna za našo prihodnost," so pristavili.

Poudarili so tudi, da sodobni telefoni vsebujejo več kot 60 prvin, ki izvirajo z različnih koncev sveta, med drugim tudi kritične surovine. To so nekatere redke in za gospodarstvo pomembne surovine, ki jih skoraj ne reciklirajo. Sicer pa bi lahko pri pametnih telefonih, ki jih evropski uporabniki povprečno uporabljajo dve leti, po svetu pa letno prodajo skoraj poldrugo milijardo enot, s podaljšanjem njihove uporabe za zgolj eno leto toplogredne izpuste zmanjšali za 2,1 milijona tone.

Kotiček na Borštu je v okviru projekta spodbujanja krožnega gospodarstva pod geslom Še sem uporaben uredila ljubljanska družba Zeos. Njena projektna partnerja sta Zbornica komunalnega gospodarstva pri Gospodarski zbornici Slovenije in podjetje TSD. Komunala Brežice pri tem sodeluje kot lokalni partner.

Projekt Life - Spodbujamo e-krožno sta denarno podprla ministrstvo za okolje in prostor ter EU, so še zapisali na Komunali Brežice.

M. K.