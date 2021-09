Dva Slovenca prevažala migranta

20.9.2021 | 07:00

Simbolna slika (foto: arhiv DL)

Policisti na območju Kočevja so konec tedna kontrolirali osebno vozilo Seat ibiza, v katerem sta 37-letnik in 35-letnica, oba državljana Slovenije, prevažala dva državljana Afganistana, ki sta nezakonito prestopila državno mejo. Obema je bila odvzeta prostost in bosta zaradi suma storitve kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države privedena k preiskovalnemu sodniku.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 7:00 do 8:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NAKLO na izvodu SKS v Dolino;

- od 10:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRAGATUŠ na izvodu Trgovina.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 7:30 do 12:00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PRISTAVA, izvod 4.ZGO.PRISTAVA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SEJMIŠČE ŠENTJERNEJ;

- od 13:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBRAVICA.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8:00 do 9:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KNEŽJA VAS;

- od 9:00 do 10:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOLGA NJIVA PRI GRADIŠČU na izvodu DOLGA NJIVA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Mlin Katić med 7. in 15. uro.

M. K.