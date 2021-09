Več letal bo na nebu

20.9.2021 | 08:45

Foto: I. V., arhiv DL

Mirnska dolina/Kočevje - Na Osrednjem vadišču Slovenske vojske Postojna na Počku danes začenjajo usposabljanje kontrolorji združenih ognjev Slovenske vojske. Urjenje, ki bo potekalo do petka, se bo odvijalo ob podpori letalstva Slovenske vojske in zavezniškega letala L-39 ter bo potekalo tudi na območju Kamniško-Savinjskih Alp, Mirnske doline ter v okolici Kočevja.

Na Počku bo urjenje s preleti letal potekalo danes in torek popoldne in v večernih urah. Na območju Kamniško-Savinskih alp se bodo urili v torek, na območju Mirnske doline v sredo, na območju Kočevja pa v četrtek.

Kontrolor združenih ognjev denimo svetuje poveljniku na terenu o uporabi zračne in ladijske, minometne ali artilerijske ognjene podpore ter njeni pravilni uporabi in ob delovanju nadzoruje izvedbo. V sodelovanju z letalskimi enotami usklajuje in zagotavlja tudi podporo s spremstvom konvojev in nadzorom okolice, s čimer je vzpostavljena celovita zaščita sil.

STA; M. K.