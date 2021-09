SU-jevci zmagoslavno začeli sezono, osvojili so Pokal Slovenije

20.9.2021 | 07:50

Ljubljana/Novo mesto - V Ljubljani je včeraj v organizaciji NTK Vesna potekalo prvo člansko tekmovanje v sezoni 2021/2022 – Pokal Republike Slovenije v namiznem tenisu. Članska ekipa Športnega društva SU Novo mesto, ki je v minulem državnem prvenstvu osvojila drugo mesto, je sezono začela na najboljši možen način – z osvojitvijo prve lovorike.

Žreb je v osmini finala Novomeščanom naklonil NTK Fužinar, lanske državne prvake. Revanš je bil uspešen za ŠD SU, saj so Novomeščani zmagali s 3:1. Za uvrstitev v finale jim je nasproti stala še ekipa NTK Kema Puconci, katero so SUjevci odpravili brez izgubljene tekme. Finalni obračun je bil rezerviran za ŠD SU in ŽNTK Maribor, kjer se je odvil obračun, vreden naslova. Dvoboj so bolje začeli Mariborčani, ki so z zmago Gregorja Komaca proti Juteru Slatinšku povedli z 1:0, na 1:1 je izenačil Uroš Slatinšek, ki ni imel večjih težav z Matevžem Črepnjakom. Tudi tretji dvoboj so dobili Štajerci in povedli z 2:1. Zaključek jim je preprečil Uroš Slatinšek, ki je gladko s 3:0 odpravil njihovega najboljšega igralca, Gregorja Komaca. Izid dvoboja je bil izenačen na 2:2. V zadnji, izenačeni tekmi, je več zbranosti in želje pokazal Jure Slatinšek, ki je v maratonskem dvoboju proti Črepnjaku na koncu slavil s 3:2 in naslov pokalnih prvakov je pripadel Športnem društvu SU. Tretje mesto je osvojila ekipa NTK Kema Puconci, pri dekletih je naslov odšel v NTD Kajuh Slovan.

»Z besedami ne morem opisati, kako zelo sem vesel, da smo postali pokalni prvaki Slovenije. Ekipa je bila danes res odlična. Žreb je bil težak, saj smo v prvem krogu naleteli na lanskoletne državne prvake iz Raven, a smo vsi odigrali na visokem nivoju in zmagali s 3:1. V polfinalu smo gladko premagali igralce iz Keme Puconcev s 3:0, kjer je tudi Jožko Omerzel odlično odigral na tretji poziciji. V finalu smo se pomerili z ekipo iz Maribora in po dveh urah in pol dvoboja smo slavili veliko zmago. Sezono pričeti takole je res vzpodbudno in seveda rezultat napornega avgusta, kjer smo vsi trenirali v svojih maksimumih,« je svoje misli in občutke po osvojeni prvi lovoriki dejal Uroš Slatinšek.

Petkova skupščina potrdila nov mandat vodstvu kluba

Člani ŠD SU Novo mesto so imeli v petek, 17. septembra, tudi volilno skupščino, kjer so vodstvu društva podelili nov štiriletni mandat. Predsednica in zastopnica društva ostaja Sajda Slatinšek, v upravnem odboru sta še Uroš Slatinšek in Jure Murn. Kot športni direktor je bil potrjen Branko Zupančič, glavni trener in vodja strokovnega tima ŠD SU pa ostaja Uroš Slatinšek. Na Skupščini so poleg rednih točk potrjevanja poročil komisij, načrtov dela, ciljev in finančnih načrtov podelili nagrade najuspešnejšim igralkam in igralcem ter se zahvalili vsem sodelavcem, ki omogočajo, da ŠD SU še naprej postavlja šport na prvo mesto.

Poleg tekmovanj še naprej tudi v vlogi organizatorja in ambasadorja športa

V pričakovanju začetka ligaških tekmovanj v različnih starostnih selekcijah SU-jevci pridno trenirajo, kmalu pa bodo znova tudi v vlogi organizatorja večjega tekmovanja – 16. oktobra no namreč Športni center Livada gostil Državno prvenstvo v paranamiznem tenisu. Že ta mesec, natančneje 22. septembra, pa se bodo SU-jevci predstavili tudi javnosti, in sicer na Glavnem trgu v Novem mestu, v sklopu dogodka Dan mobilnosti.

Sabina Gosenca

foto: S.G., arhiv ŠD SU