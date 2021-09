Novo vodstvo ŠD Krka - Rudmana nasledil Zupančič

20.9.2021 | 09:50

Levo stari Robert Rudman in desno novi predsednik društva Jernej Zupančič (foto: R. R.)

Novo mesto - Kljub zapletenim epidemiološkim razmeram so novomeški šahisti, kot sporočajo, uspešno izpeljali letošnji občni zbor. Poleg poročil o delu in finančnem poslovanju v lanskem letu ter načrtih, kako mlajše in starejše šahiste vnovič navdušiti za igranje v živo, je bila osrednje točka volitev društvenih organov za prihodnje štiriletno obdobje 2021-2025.

Po petintridesetih letih dela v novomeškem šahu, od tega zadnjih dvanajst let v funkciji predsednika, je svoj mandat zaključil Robert Rudman, profesor matematike in mednarodni šahovski sodnik. Pod njegovim vodstvom so člani in članice društva osvojili kar 235 medalj in pokalov na državnih in mednarodnih prvenstvih, med njimi se še posebej sveti 74 zlatih nagrad za prvo mesto. Šahovsko društvo Krka Novo mesto slovi kot eno najbolj organiziranih društev, ki redno izvaja številne programe za vse ljubitelje šaha – tako tekmovalce kot rekreativce, še posebej pa so znani po odlični izvedbi številnih šahovskih turnirjev. Za novega predsednika novomeških šahistov je bil izvoljen kapetan članske ekipe Jernej Zupančič, ki bo z mlajšimi sodelavci skušal nadaljevati uspešno pot kraljevske igre v Novem mestu.

Na priložnostnem hitropoteznem turnirju za Pokal Novega mesta, ki je sledil občnemu zboru, je zmagal Robert Rudman pred letošnjim članskim državnim prvakom Majem Zirkelbachom, še sporočajo iz društva.

M. K.