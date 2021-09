Cepljenje dobilo zagon, stanje v bolnišnicah pa se še ne izboljšuje

20.9.2021 | 11:30

Simbolna slika (foto: Profimedia)

V nedeljo so v Sloveniji opravili 1706 testov, s katerimi so »polovili« 291 pozitivnih na covid-19. Delež pozitivnih primerov je znašal 17,1 odstotka. Številke so skoraj enake tistim od prejšnjega ponedeljka, ko je bilo dan prej zaznanih 282 pozitivnih, delež pa je bil 17 odstoten. Zaradi podobnih številke se povprečje sedemdnevnih primerov in 14-dnevna incidenca ne spreminjata.

Čeprav je cepljenje prejšnji teden dobilo zagon, se stanje v bolnišnicah še ne izboljšuje. Danes se je zaradi covidne bolezni v slovenskih bolnišnicah zdravi 364 ljudi, štirje več kot v nedeljo. Od tega jih 98 potrebuje intenzivno nego. Najmlajši bolnik s covidom-19 je star 26 let, na intenzivnem oddelku pa zdravijo 27-letnika.

V nedeljo je z ali zaradi covida-19 umrlo pet ljudi.

Z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 je pri nas po podatkih vlade cepljenih 1.088.171 ljudi oziroma 52 odstotkov. Z vsemi odmerki cepiva pa je bilo cepljenih 968.679 oseb oziroma 46 odstotkov celotne populacije.

Med starejšimi od 50 let je s prvim odmerkom cepljenih 73 odstotkov, z vsemi pa 67 odstotkov. V nedeljo so cepili 3140 ljudi.

REGIJA

V SB Novo mesto imajo 29 covidnih bolnikov (včeraj 31), od tega osem na intenzivni terapiji. Dva nova bolnika so sprejeli, štiri pa odpustili.

SB Brežice ima tri covidne bolnike, včeraj štiri - enega so odpustili.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Straža 2, Novo mesto, Kočevje in Šentjernej 1

Posavje - Brežice 2, Sevnica 1

M. K.