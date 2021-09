Vipap v negotovosti, vodstvo se pripravlja tudi na najhujši scenarij

Krško - V nasprotju s četrtkovim zapisnikom skupščina krške papirnice Vipap Videm ni podprla dokapitalizacije družbe, ki bi jo izvedli še ta teden. Notar Miro Košak je v petek objavil popravek notarskega zapisnika in tudi iz uprave so sporočili, da lastnik predlogov o dokapitalizaciji ni podprl. Zaposleni tako ostajajo v negotovosti.

Na dnevnem redu četrtkove skupščine družbe Vipap Videm Krško v češki lasti je bil predlog uprave, da se osnovni kapital poveča za dva milijona na 47,7 milijona evrov z izdajo nekaj več kot 82.000 novih delnic. Rok za vplačilo novih delnic z denarnimi vložki bi bil šest dni, torej do 22. septembra, prednostna pravica obstoječih delničarjev pa bi bila izključena.

Dokapitalizacija je po pojasnilih uprave nujno potrebna za finančno stabilizacijo Vipapa in kmalu po končani skupščini je Košak na spletnih straneh Ajpesa objavil notarski zapisnik, v katerem piše, da so navzoči sklep soglasno sprejeli. A v petek je sledila objava še enega zapisnika z iste skupščine s pripombo, da je v četrtkovem zapisniku nastala očitna pisna napaka ter da sklep ni bil sprejet.

Da lastnik predlogov uprave ni podprl, je v petek zvečer zaposlene, poslovne partnerje in lokalno skupnost obvestil tudi predsednik uprave Petr Domin. Predlagani ukrepi uprave so sicer nujno potrebni za finančno stabilizacijo družbe Vipap in pogoj, da se zaključi operativno prestrukturiranje iz časopisnega na ovojno-embalažni segment, je dodal.

Iskanje novega lastnika

Hkrati je sporočil, da uprava že nekaj časa intenzivno išče novega dolgoročnega lastnika. Vse stike morebitnih investitorjev je po teh navedbah posredovala lastnikom oz. delničarjema, to sta češki družbi Vipap Holding in Vipap CZ, z namenom zagotovitve nadaljnjega poslovanja družbe Vipap.

Da bo vse odvisno od novega strateškega partnerja, je danes povedal tudi Jakob Počivavšek, predsednik Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam, kjer budno spremljajo dogajanje v krškem podjetju s približno 400 zaposlenimi. "Zaposleni so v negotovosti in zaskrbljeni," je dejal in dodal, da proizvodnja od julija stoji, delavci pa so večinoma na čakanju. Zadnjo plačo za avgust so prejeli.

Že na skupščini je uprava delničarje, ki so hkrati upniki družbe, tudi pozvala, naj konvertirajo terjatve v kapital družbe. Pooblaščenec delničarjev je na skupščini potrdil, da sta delničarja s pozivom seznanjena, a da ne prevzemata nobene zaveze za sklenitev pogodbe o konverziji terjatev.

Priprave na najhujši scenarij ...

Medtem pa se vodstvo očitno pripravlja tudi na najhujši scenarij. Na skupščini so namreč soglasno potrdili spremembe statuta, po katerih ima lahko uprava od enega do tri člane. Družba ima sedaj dvočlansko upravo, zato ne more predlagati predloga za začetek prisilne poravnave ali stečaja, je predlagani sklep pojasnil predsednik skupščine Jaka Pengov.

Družba Vipap Videm Krško je proizvajalec časopisnih papirjev, premazanih grafičnih papirjev ter ovojno-embalažnih papirjev. Je zelo pomemben zaposlovalec na območju Krškega, po ocenah Pergama je s svojo zaposlitvijo neposredno ali posredno vezano na njeno obratovanje okoli 1500 prebivalcev bližnje in daljne okolice. Morebitna trajna zaustavitev proizvodnje bi po njihovem prepričanju imela katastrofalne posledice za to območje in bi veliko število delavcev pahnila v socialno stisko.

