Vrtovec in evropska komisarka Simsonova v Brežicah poudarila pomen obnovljivih virov energije

20.9.2021 | 14:10

Foto: Ministrstvo za infrastukturo/twitter

Brežice - Evropska komisarka za energijo Kadri Simson je v spremstvu infrastrukturnega ministra Jerneja Vrtovca večdnevni obisk v Sloveniji danes začela z obiskom Hidroelektrarne Brežice. Po obisku sta oba poudarila pomen obnovljivih energijskih virov, Vrtovec pa je menil, da je treba izkoristiti to, kar daje narava, in še naprej vlagati v obnovljive vire.

Z obiskom brežiške elektrarne je slovenska stran želela poudariti pomen obnovljivih virov energije in Simsonovi predstaviti primer, ki izkorišča vodni potencial in hkrati skrbi za okolico. Tudi za naravo, živali in rastlinje, je povedal Vrtovec. Po njegovih besedah je želja, da bi Slovenija še več in tudi s pomočjo EU vlagala v obnovljive vire energije in da se bi ta "pomemben steber" še naprej povečeval.

S komisarsko sta izmenjala tudi mnenja glede opuščanja premoga. Seznanil jo je, da je ministrstvo že izdalo energetsko dovoljenje za drugi blok nuklearke v Krškem, z dobrim sodelovanje z Evropsko komisijo pa želijo nadaljevati, je dodal.

Vesel je sicer, da Evropska komisija in komisarka Simsonova velik poudarek dajeta obnovljivim energetskim virom, "mi pa bomo z ekipo naredili vse, da bomo tudi v bodoče priča gradnjam novih hidroelektrarn, začenši tukaj v Mokricah in potem naprej na srednji Savi". Izkoristiti je namreč treba to, kar daje narava, je pojasnil minister.

Simsonova je opozorila na zeleni dogovor in pristavila, da jo veseli spoznavanje, kako posamezne države pristopajo k njemu. Kot je ocenila, gre za resen dogovor in nenehen proces. Upa tudi, da bodo lahko med slovenskim predsedovanjem Svetu EU našli skupna stališča za vse cilje.

Z novim finančnim okvirom bodo sicer lahko zagotovili sofinanciranje različnih energetskih ukrepov in tudi prenovo stavb. Predvsem pa je komisarka opozorila na podporo regijam, ki se soočajo s spremembami zaradi opuščanja premoga. Ključnega pomena je sklad za pravičen prehod, ki ga bo lahko izkoristila tudi Slovenija, je še dejala Simsonova.

Glede opuščanja uporabe premoga kot energijskega vira je Vrtovec pristavil, da bi z izgubo Termoelektrarne Šoštanj (Teš), ki ji že v nekaj mesecih grozi insolventnost, izgubili močan energetski oz. tretjinski steber proizvodnje električne energije.

Če bi se to zgodilo, bi bili za tretjino bolj odvisni od uvoza električne energije, česar pa si po njegovem nihče ne želi. Hkrati je opozoril, da je na voljo več rešitev, ki jih mora pripraviti vodstvo Teša. Edine rešitve v smislu, da sredstva zagotovi država, Vrtovec ne sprejema, poudaril in nadaljeval, da bodo vsi skupaj morali biti "malce bolj fleksibilni".

Še vedno pa poudarja, da je lahko v Tešu za zagotavljanje energetske neodvisnosti prehodni energent plin, vsaj dokler ne bodo izkoriščene vse možnosti obnovljivih virov energije. "Ta trenutek je situacija zapletena, a jo je moč odplesti. Zagotovo," je še zatrdil Vrtovec.

STA; M. K.

