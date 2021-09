Na črno ustrelili medveda; zakaj je sredi dneva zagorelo v globodolski hiši?

20.9.2021 | 13:30

Sevniški gasilci so pomagali pri odpravljanju posledic petkove prometne nesreče pri Gabrju na cesti Mokronog-Boštanj. (foto: PGD Sevnica)

Policisti Policijske uprave Novo mesto so konec tedna (med 17. 9. in 20. 9.) intervenirali v 197 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 692 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo s hudimi telesnimi poškodbami, pet prometnih nesreč, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali in 25 prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Zasegli so vozila trem kršiteljem cestno prometnih predpisov, ki niso imeli veljavnih vozniških dovoljenj in pridržali voznika, ki je vozil pod vplivom alkohola. Posredovali so zaradi 59. kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj groženj, ponarejanja denarja, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi iskanja pogrešanih oseb, požarov, poskusa izmika mejni kontroli in nezakonitih prehodov državne meje.

Nekaj podrobnosti:

Požar

O požaru stanovanjske hiše v Gorenjem Globodolu so bili obveščeni včeraj nekaj pred 13. uro. Po prvih ugotovitvah je zagorelo v zgornjem nadstropju hiše, ogenj pa je zajel celotno nadstropje. Požar so gasilci omejili in pogasili, nastalo je za okoli 10.000 evrov premoženjske škode. Okoliščine požara policisti še preiskujejo, o ugotovitvah bodo seznanili pristojno tožilstvo.

Prevelika hitrost

V petek okoli 17.30 se je zgodila prometna nesreča na območju Stare vasi. Brežiški policisti so ugotovili, da je 73-letni voznik kombija zaradi neprilagojene hitrosti v ovinku izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in se prevrnil. Reševalci so na kraju oskrbeli poškodovanega potnika in ga odpeljali v bolnišnico, kjer so ugotovili, da gre za hude poškodbe. Zoper povzročitelja nesreče bodo policisti na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Policisti PP Sevnica so bili v petek okoli 17.30 obveščeni o prometni nesreči med Tržiščem in Sevnico. Opravili so ogled in ugotovili, da je 21-letni voznik osebnega avtomobila v ovinku pri naselju Jelovec zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v odbojno ograjo. Lažje poškodovanega voznika so oskrbeli v bolnišnici. Policisti mu bodo zaradi kršitev izdali plačilni nalog.

Voznika pridržali

Med kontrolo prometa v Brežicah so policisti v noči na soboto ustavili voznika osebnega avtomobila belgijskih registrskih oznak in mu zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola odredili preizkus. 31-letnemu kršitelju, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,98 miligrama alkohola, so odvzeli prostost in ga privedli v postopek pred pristojno sodišče.

Vlomi in tatvine

Na delovišču v Podbočju je med 16. 9. in 17. 9. nekdo iz delovnega stroja iztočil okoli 300 litrov goriva in hidravlično olje.

S strehe objekta na Seidlovi cesti v Novem mestu je neznanec potrgal okoli tri metre bakrenih žlebov.

Na parkirnem prostoru avtocestnega postajališča na Obrežju je nekdo v noči na nedeljo iz rezervoarja tovornega vozila iztočil gorivo. Voznik ocenjuje, da je oškodovan za okoli 1000 evrov.

V noči na nedeljo je na Otočcu neznanec z dvorišča stanovanjske hiše ukradel motorno žago, baterijski vrtalnik in napravo za kovičenje ter iz odklenjenega osebnega avtomobila udarno kladivo in električno ročno orodje.

Prav tako v noči na nedeljo je na parkirnem prostoru v Črešnjicah nekdo vlomil v osebni avtomobil in iz denarnice izmaknil denar. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za okoli 1600 evrov.

Na območju Ivančne Gorice je bilo vlomljeno v hišo, od koder so ukradli nakit. Škoda znaša okoli 700 evrov.

Na črno ustrelili medveda

Včeraj popoldne so policiste obvestili o najdenem mrtvem medvedu na območju Velikih Lašč. Ko so ga pregledali, so potrdili, da je medveda nekdo pokončal s strelnim orožjem. Policisti so opravili ogled kraja ter nadaljujejo z zbiranjem obvestil v zvezi suma storitve kaznivega dejanja nezakonitega ravnanja z zaščitenimi živalmi in rastlinami. O vseh ugotovitvah bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.

Med tovorom Afganistanec

Na mejni prehod Obrežje je na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila bolgarskih registrskih oznak. Policisti so opravili mejno kontrolo in v tovornem delu odkrili državljana Afganistana, ki se je skrit med tovorom poskušal izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Tujca so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

Veliko več migrantov čez mejo peš

Policisti so med 17. 9. in 20. 9. na območju Radencev (PP Črnomelj) izsledili in prijeli šest državljanov Pakistana, v Brežicah štiri državljane Irana, v Dragi pri Sinjem vrhu (PP Črnomelj) državljana Iraka, državljana Sirije in državljana Pakistana in pri Žuničih (PP Črnomelj) pet državljanov Afganistana. Policijski postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo, še niso zaključeni.

M. K.