Odprli postajališče za avtodome

20.9.2021 | 14:40

PZA pri gasilskem domu (foto: OMT)

Ostale fotografije: Lapego

Mokronog - V Mokronogu se odslej lahko popotniki z avtodomi ustavijo na novem, urejenem postajališču za avtodome pri tamkajšnjem gasilskem domu, ''kjer si lahko odpočijejo in naberejo moči za raziskovanje razgibane dolenjske pokrajine in zanimive mokronoške zgodovine,'' sporočajo iz Občine Mokronog Trebelno.

Občina Mokronog-Trebelno se je konec leta 2014 pridružila Mreži postajališč za avtodome po Sloveniji, s katero želijo vključene občine zagotoviti vsaj po eno lokacijo, primerno za postanek in raziskovanje, v svoji občini. V Mokronogu so se odločili, kot omenjeno, da avtodomarje sprejmejo na urejenem parkirišču pri gasilskem domu. »Od začetka podpiramo idejo, ki so jo predstavili na Mirni, poznamo težave, s katerimi se občine in drugi investitorji soočajo pri urejanju postajališč, zato smo še toliko bolj zadovoljni, da nam je uspelo najti in opremiti lokacijo, ki je odlična za počitek in hkrati ponuja številne možnosti raziskovanja naše občine: Trško jedro, Mokronožci, Žalostna gora, kostnica pri cerkvici sv. Petra, posestvo Pule, muzej kmečkega orodja, šola jahanja Viktorija, razgibane pohodne in kolesarske poti, vinogradi, predvsem pa dobri in prijazni ljudje,« pravi župan Občine Mokronog-Trebelno Anton Maver.

Gradbena dela za postajališče za štiri avtodome ter tehnična oprema (stebrički z elektriko in pitno vodo, mesto za izpust odpadne vode ...) so občino stali nekaj manj kot 90.000 evrov, hkrati pa so pri gasilskem domu naredili še plato z obrobo za shranjevanje posipne soli in peska za zimsko službo, preplastili cesto vzdolž postajališča in na zgradili kanalizacijo in potrebno vodovodno in elektro infrastrukturo, sporočajo iz občine.

Urejanje postajališč za avtodome pozdravljajo tudi v Caravaning Clubu Slovenije, edinem uradnem združenju avtodomarjev v Sloveniji. Prvi je na novem postajališču parkiral Marjan Zadnik: »Pri nas v klubu smo zelo veseli, da gre tako naprej. Vedno več je teh postajališč. Prav tkaj v Mokronogu smo bili pred petimi leti, smo se pogovarjali z županom in smo veseli, da je zdaj prišlo do realizacije. Izredno lepo je urejene prostor, da se lahko primerja z nemškimi ali italijanskimi postajališči, še celo malo lepši je, kot jih je večina. Tudi funkcionalno je, tako da mi lahko to uporabljamo. Ta izvajalec se je izredno potrudil.«

M. K.

Zvočni zapisi Anton Maver Anton Maver Marjan Zadnik Marjan Zadnik