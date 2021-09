Stanovalci DSO in turistični boni - Največkrat neporabljeni ali podarjeni

20.9.2021 | 18:45

Turistični boni stanovalcev DSO pogosto ostanejo neizkoriščeni. (Foto: DSO NM)

Novo mesto/Trebnje/Črnomelj/Brežice - Država je lani in letos državljanom za podporo turizmu v epidemiji koronavirusa namenila tako imenovane turistične bone – lani 200 evrov za odrasle in 50 za mladoletne, letos pa po 100 in 50 evrov. Med tistimi, ki jih težje vnovčijo, pa so zagotovo stanovalci domov za starejše občane (DSO) ter stanovalci varstveno-delovnih centrov.

Zato je več kot dobrodošla pobuda Skupnosti socialnih zavodov Slovenije, ki je nedavno pozvala ponudnike kulturnih, gostinskih, turističnih in drugih storitev, da se povežejo tudi z domovi za starejše in njihovim stanovalcem približajo možnosti za porabo turističnih bonov. A pravega odziva žal za zdaj še ni, kot smo izvedeli od svojih tokratnih sogovornikov.

DOGODKI, KNJIGE, KULINARIČNA DOŽIVETJA …

Predsednica Skupnosti socialnih zavodov Slovenije Valerija Lekić Poljšak pojasni, zakaj so se odločili za to pobudo. »V domovih za starejše biva veliko stanovalcev, ki zaradi gibalne oviranosti in drugih zdravstvenih težav sami težje pristopijo do ponudnikov storitev, ki jih je mogoče plačati s turističnimi boni. Z vabilom smo tako želeli nagovoriti ponudnike, da se povežejo z domovi in tako stanovalcem približajo svoje storitve,« pove.

Prosti čas si stanovalci DSO Črnomelj zapolnijo tudi z raznimi igrami. (Foto: arhiv DSO)

Pobuda je bila med domovi dobro sprejeta. Zaposleni v domovih, predvidoma predvsem iz socialnih služb, bodo prejete ponudbe predstavili stanovalcem in jim pomagali, da jih izkoristijo, če bodo tako želeli. »Verjamemo, da se bodo mnogi stanovalci razveselili udobnejših poti do novih knjig, kulturnih dogodkov, organiziranih v domskem vrtu, dostave kulinaričnih specialitet in drugih doživetij,« pravi Lekić Poljšakova in pove, da na ravni skupnosti ne zbirajo ponudb in o njih nimajo podatkov, saj so ponudnike povabili, da se obrnejo neposredno na domove v svoji okolici, ker ti najbolje poznajo potrebe, želje in tudi zmožnosti stanovalcev.

V črnomaljskem domu starejših občanov, ki ga vodi, trenutno še niso prejeli nobene ponudbe. Podobno pa je tudi v Novem mestu.

BONOV NI MOGOČE IZKORISTITI V DOMU

»Odzivov ponudnikov do zdaj ni bilo. Je pa pobuda skupnosti zelo dobrodošla. Še vedno nas skrbi, kako porabo teh bonov udejanjiti pri nepokretnih stanovalcih, pri stanovalcih z motnjami hranjenja, ki se raznih kulturnih ali kulinaričnih dogodkov ne morejo udeležiti. Zato bi bilo priporočljivo, da bi imeli stanovalci domov za starejše možnost izbire, da dobijo ta sredstva izplačana v denarju ali pa da lahko vsaj izkoristijo te bone za nakup priboljškov v domovih za starejše ali za doplačilo zdravil v lekarnah,« pove socialna delavka v DSO Novo mesto Simona Grgovič.

Z boni stanovalci na primer ne morejo pokriti stroškov hrane ali pijače v domskih kavarnah, saj zakonodaja tega ne omogoča. Ravno tako so v skupnosti dali pobudo, da bi z boni lahko plačali domsko oskrbo, a ne gre – boni so namenjeni pomoči gospodarstvu in turizmu, je bil odgovor.

PODARJENI, NEPORABLJENI

Nekateri starejši so turistične bone raje prenesli na sorodnike, otroke in vnuke, bodisi kot darilo ali so jim svojci v zameno za bon dali denar. Najtežje je tistim, ki svojcev nimajo ali tistim, ki zaradi zdravstvenih težav ne morejo iz doma.

Ob vsem tem se poraja vprašanje, kako da lokalni ponudniki, ki v glavnem tako jamrajo, kako so finančno prizadeti v času epidemije koronavirusa, ne izkoristijo priložnosti, ki jim jo je dala država, in svojih storitev ter produktov sami ne ponudijo in kako prilagodijo stanovalcem domov za starejše občane. Marsikaj bi se dalo – pripeljati jim na primer priboljške z dobrotami okoliških kmetij ali iz restavracij, jim na ogled ponuditi kako gledališko ali glasbeno predstavo, jih povabiti na kak enodnevni izlet v bližnjo okolico … Si predstavljate, kako bi se na primer mnogi veselo popeljali s splavom po reki Krki in zraven kaj dobrega pomalicali?

Podrobneje, tudi o položaju v trebanjskem in brežiškem domu, v aktualnem tiskanem Dolenjskem listu.

Lidija Markelj