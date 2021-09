Na gradu Rajhenburg podelili priznanja posavskim inovatorjem

20.9.2021 | 17:20

Ilustrativna fotografija (foto: arhiv DL)

Brestanica - Krška Posavska gospodarska zbornica je danes podelila priznanja za najboljše inovacije Posavja za leto 2021. Podelili so štiri zlata, tri srebrna in dve bronasti priznanji. Med kandidate, ki se potegujejo za priznanja Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) na državni ravni, so se uvrstile družbe Kovis, TPV Automotive in Vipap Videm Krško.

Po podatkih posavske območne zbornice, ki deluje v okviru GZS, se bodo za priznanja na državni ravni potegovala z zlatimi priznanji nagrajena in najvišje ocenjena podjetja, Kovis z enodelnim železniškim zavornim diskom za potniški promet, šentlenartska tovarna TPV Automotive s tesnjenjem nosilca baterije s prečnim tesnilnim zvarom in Vipap Videm Krško z rjavim ovojno-embalažnim papirjem iz recikliranega kartona.

Zlato priznanje so sicer dosodili tudi podjetju Radeče Papir Nova za njegov antibakterijski papir.

Srebrna priznanja so prejeli družba Gen-I za uporabo umetne inteligence pri analizi satelitskih slik, Resistec UPR za vstavljanje kontaktov in postopek njihove pritrditve z avtomatiziranim nanašanjem cementnih kapljic in TPV Automotive za inovativno preklopno varilno orodje.

Bronasti priznanji sta dobili podjetji Gen-I za dobavo brezogljične električne energije in krška podružnica Q Techne za postopek pregledovanja zvarov na tankostenskih kotlovskih ceveh z ultrazvočno metodo s faznim nizom.

Strokovna komisija je podelila še priznanji za prispevek na področju inovativnosti, in sicer družbi Gen-I za "zeleni onboarding" in Mlinu Katić za ločitev proteinov in škroba.

Posavska sedemčlanska komisija je sicer prejela 11 inovacijskih prijav.

Posavska gospodarska zbornica je še sporočila, da inovacijsko dejavnost uvrščajo med gibala regijskega trajnostnega razvoja gospodarstva in pospeševanja podjetništva. Sicer pa so razpis za izbor najboljše inovacije Posavja za leto 2021 objavili in omenjena priznanja letos podelili 18., so dodali.

Priznanja so podelili na gradu Rajhenburg pri Brestanici.

Seznam prejemnikov z opisom njihovih inovacij spodaj v priponki.

M. K.