Bolje vrabec v roki ... kot golob v dimniku

21.9.2021 | 07:00

Ilustrativna fotografija (foto: arhiv)

Včeraj ob 13.11 sta na Ljubljanski cesti v Novem mestu trčili osebni vozili. V nesreči poškodovano osebo so reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto oskrbeli in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja, pomagali reševalcem, odstranili vozila in očistili cestišče. Na kraju je bil delavec cestnega podjetja.

Gasilci, policisti in reševalci do pomoči potrebnega

Včeraj ob 6.26 so na Cankarjevi ulici v Trebnjem gasilci PGD Trebnje s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja v večstanovanjskem objektu in omogočili vstop policistom in reševalcem. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje so eno osebo odpeljali v nadaljnjo oskrbo v zdravstveni dom.

Reševali goloba

Ob 16.24 so posredovali gasilci PGE Krško na Cankarjevi cesti na Senovem, kjer so s pomočjo avtolestve rešili goloba iz dimnika stanovanjske hiše.

Delo tudi s sršeni

Ob 20.05 so gasilci PGD Sevnica na Drožanjski cesti v Sevnici s tehničnim posegom odstranili sršenje gnezdo z ostrešja stanovanjskega objekta.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes:

- od 7:30 do 9:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽDINJA VAS1, izvod 1. TRŠKA GORA;

- od 15:00 do 15:45 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽAGAR CIKAVA;

- od 16:15 do 17:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠIŠKO;

- od 17:45 do 18:45 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KZ KRMILA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINICA PRI ŠMARJETI;

- od 8:00 do 10:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GORIŠKA VAS PRI ŠKOCJANU.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GORIŠKA VAS, na izvodu VRHOVO.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice, na območju TP Vrhovska vas, nizkonapetostno omrežje – Bušeča vas – Unetič med 8. in 13. uro.

M. K.