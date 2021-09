Ex tempore Mokronog-Trebelno - Tokrat so ustvarjali na Žalostni gori

21.9.2021 | 07:50

Foto: JSKD OI Trebnje

Žalostna gora - Na Žalostni gori pri Mokronogu so se tretjo septembrsko nedeljo srečali ljubiteljski slikarji in slikarke. Pri tamkajšnjem župnišču se je namreč odvijal že sedmi Ex tempore Mokronog-Trebelno, katerega glavni namen je na slikarska platna ujeti kulturne, zgodovinske, krajinske in etnološke motive te mlade in majhne, a slikovite občine, sporočajo iz trebanjske območne izpostave JSKD.

Pobudnici tega slikarskega srečanja Ani Cajnko se je letos kot mentor pridružil še Brane Praznik, priznani akvarelist in predsednik Društva likovnikov Trebnje. Na Žalostni gori so ustvarjali: Darja Bernik, Renata Kokalj Bukovec, Vida Cizel, Mojca Godec, Boža Jambrek, Anica Karo, Roman Kovačič, Dušanka Prah, Jože Šterk in Smiljan Zajc. Na idilični lokaciji je slikarke in slikarje gostila Župnija Mokronog.

Ustvarjena dela bodo predvidoma konec septembra in oktobra na ogled v Krajevni knjižnici Mokronog, dela pa bo ocenila komisija, ki bo pri izboru upoštevala likovno vrednotenje, razpisane teme in upoštevanje razpisnih pogojev. Tako kot doslej bodo ob zaključku razglasili tri najboljša dela in podeli bronasto, srebrno in zlato plaketo ter nagrado za najboljše delo – bon v vrednosti 150 evrov, ki ga podarja Občina Mokronog-Trebelno, še sporočajo iz trebanjske OI JSKD.

Tradicionalno slikarsko srečanje je pripravila Zveza kulturnih društev Trebnje v sodelovanju z Javnim skladom RS za kulturne dejavnosti, Območno izpostavo Trebnje in Občino Mokronog-Trebelno.

M. K.

Galerija