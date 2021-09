Dobrodelni Trimmigo - Za nakup taborniškega šotora skoraj štiri tisočake

21.9.2021 | 08:45

Mirna - Na dolenjskih gričih je v soboto odmevala pesem vinogradnikov, pri mirnskem ribniku, na začetku trim steze Mirna-Gorenja vas, pa smeh in dobra volja tekačev in pohodnikov, ki so se udeležili 9. dobrodelnega teka Trimmigo.

Kot sporočajo iz občine Mirna, so tamkajšnji prostovoljci, združeni pod okriljem Društva za šport, kulturo in Partizan Mirna, že deveto leto zapored pripravili dobrodelno prireditev, tudi letos prilagojeno novim okoliščinam. »Organizatorji smo zelo zadovoljni, da smo izpeljali prireditev, saj smo imeli kar nekaj težav s slabo napovedjo vremena in pogojem PCT. Ob tej priložnosti bi se zahvalil vsem sponzorjem in udeležencem. Najbolj nas veseli, da smo zbrali dovolj sredstev za nakup novega šotora, ki ga bo imelo v lasti društvo tabornikov,« je povedal vodja organizacijskega odbora prireditve Igor Kašič.

Zbrani denar (z donacijami do sobotnega dogodka in s prostovoljnimi prispevki v soboto so zbrali skoraj štiri tisoč evrov) bodo mirnski taborniki namenili za nakup novega šotora. Najstarejši del taborniškega šotora namreč uporabljajo že več kot tri desetletja, pred petimi leti jim je neurje uničilo del šotora, ki so ga obnovili s pomočjo občine in mirnske civilne zaščite, s pomočjo letošnje dobrodelne prireditve pa bodo kupili novega. Načelnik Društva tabornikov rod mirne reke Andrej Tratar: »Mi ga bomo skladiščili. Občina nam – tukaj se zahvaljujem tudi občini – zagotavlja suhe prostore, da ga lahko primerno skladiščimo. Ta šotor je pomemben za nas tabornike, ki organiziramo taborjenja in druge akcije, poleg tega pa za potrebe civilne zaščite in društvom, ki delujejo na Mirni, da si ga lahko pri nas sposodijo.«

Dogodek omogoča Občina Mirna. Kot vsa leta se ga je v soboto udeležil tudi župan Dušan Skerbiš: »Hvala lepa vsem tistim, ki so omogočili, da se je ta tek v teh razmerah sploh dogodil in da bo tudi prihodnje leto, da bomo gradili naš tek za prihodnost, za dobrodelnost, za lokalno skupnost, za rekreacijo in za vse tiste, ki potrebujejo pomoč.«

Že tretje leto zapored je mirnska dobrodelna prireditev tudi del tekaškega pokala Teki Dolenjske. V soboto je bil najhitrejši Miha Povšič (AK Sevnica) s časom 20:00, s čimer je za 27 sekund popravil svoj prejšnji rekord, pred Gregorjem Bučarjem in Majem Repovžem, med ženskami pa je zmagala Anja Fink (23:27) pred Sabino Kovačič in Marto Berkopec, še sporočajo iz mirnske občine.

