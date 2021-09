Participativni proračun 2022: znani so izbrani projekti

21.9.2021

Sevnica - Zaključen je razpis »Sobivam, sodelujem, soodločam« za oblikovanje participativnega proračuna Občine Sevnica za leto 2022. Projekt teče že tretje leto, tokrat prvič z SMS glasovanjem. Za vse projekte skupaj so občanke in občani namenili 1037 glasov.

Kvota, namenjena razdelitvi na participirane pobude, je znašala 120 tisoč evrov; do 20 tisoč evrov za vsako od šestih območij.

V predlog proračuna za prihodnje leto pa so uvrstili naslednje pobude v skupni vrednosti 119.721 evrov:

KS Blanca, Dolnje Brezovo in Studenec

Nakup mize in klopi za uporabo na športnem igrišču na Artu

Obnovitev dveh lesenih mostičkov na Dolnjem Brezovem

Postavitev ograje za lovljenje žog v Rovišču pri Studencu

Ureditev razsvetljave na odru Gasilskega doma Studenec

Nakup in namestitev projektorjev v kulturni dvorani in v učilnici Krajevne skupnosti Blanca

Postavitev hidranta na območju zaselka Agrež–Blanca

KS Sevnica

Sanacija prostora DoMladih

Dopolnitev ureditve sprehajalne poti ob Savi

Posodobitev novoletne okrasitve v Sevnici

KS Boštanj

Osvežitev prostorov TVD Partizan Boštanj

Zamenjava inventarja in izboljšave v večnamenskem domu na Logu

Postavitev parkovne opreme in fitnes naprav na območju ob Savi na Logu

KS Krmelj in Šentjanž

Dvignjena lesena pot čez nizko barje Tk pav

Ureditev turistično informacijske točke in postajališča za avtodome v Šentjanžu

Ureditev vasi Leskovec

KS Tržišče in Primož

Postavitev košev za košarko na športnem igrišču v Češnjicah

Javne solarne svetilke na Škovcu

Postavitev fitnes naprav ob igrišču v Tržišču

Postavitev otroških igral na Telčah

KS Loka in Zabukovje

Nakup in postavitev klopi v Loki

Parkirišče za Lovrenc in komunalni otok

Ureditev lesene parkovne opreme na Razborju

Omenjeni projekti bodo torej uvrščeni v predlog proračuna Občine Sevnica za leto 2022, ki ga bo sprejemal Občinski svet.

