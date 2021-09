Aklih in Hemptouch: Delo naj bo etično in pravično. Pa vztrajati moraš

Mirna - S pomočjo projekta Eko-up je dvorana v mirnskem kulturnem domu postala tehnološko bogato opremljen kreativni center za vse generacije. Kot sporočajo iz mirnske občine, so svoje znanje in izkušnje z obiskovalci namreč delili predstavniki dveh mladih, a uspešnih podjetij – Aklih in Hemptouch.

Ekipa podjetja Aklih, ki jo vodi Domen Gregorič, je skupina oblikovalcev in inženirjev, ki v majhnem studiu uspešno pokriva vsa področja oblikovanja, od produktnega oblikovanja, vizualnega komuniciranja do programiranja in 3D tiska. V lokalnem okolju uspešno skrbijo za blagovne znamke podjetij. Njihov način dela je celovit - skrbijo za celostno grafično podobo podjetja, za (storitveno) oblikovanje, znamčenje, postavljajo spletne strani in spletne trgovine ter vodijo digitalni marketing. Leta 2019 so se s svojimi izdelki predstavljali na enem najpomembnejših francoskih sejmov sodobnega oblikovanja, edini v Sloveniji pa so tehnologijo 3D tiska povezali s kulinariko - v sodelovanju z Gostilno Repovž so pripravili krožnik, okrašen z ekološko pridelanimi sestavinami s 3D tiskalnikom.

Mirnčanom so na posebni ustvarjalni delavnici kot partner v projektu EKO-UP predstavili 3D tehniko tiska – nastali izdelki so bili narejeni iz mešanice biorazgradljive plastike. Domen Gregorič, sicer doma iz Zabrdja, kjer ima podjetje tudi sedež, je ob tem povedal: »Projekt EKO UP po našem mnenju spodbuja kreativno industrijo ter povezuje lokalno okolje. Sami v podjetju imamo vedno željo ustvarjati presežke in tudi projekt, ki smo ga izvedli v tej delavnici, je v povezavi s presežkom. Moj nasvet vsem mladim, ki želijo ustvariti nekaj več, je predvsem v smeri trajnosti. Delo naj bo etično, pravično ter cilj večji od zaslužka, predvsem pa se pri vsakodnevnih odločitvah, ki vplivajo na prihodnost, vprašajmo, zakaj delamo, kar delamo, in kako bo naša rešitev lahko izboljšala odnos do sočloveka in narave.«

Hemptouch je vodilno podjetje na področju CBD kozmetike in prva kozmetična linija v Sloveniji z najstrožjim certifikatom naravne kozmetike Natrue. Noben izdelek tako ne vsebuje umetnih ali gensko spremenjenih materialov in podpira transparentnost postopka od začetne surovine do sestavine, ki se uporabi v izdelku. Podjetje s konopljo rešuje kožne težave s posebno formulo konopljinih izvlečkov in skrbno izbranih zelišč, ki podpirajo in spodbujajo naravne procese vzpostavitve ravnovesja na koži. Izdelki so v okolju prijaznih stekleničkah z oznako rPET, s čimer Hemptouch podpira trajnostni razvoj in skrbi za nizek ogljični odtis med proizvodnjo. Gost večera Zgodba o uspehu, ki je potekal pod okriljem Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Trebnje, je bil tako Marko Sladič, občan občine Mirna ter soustanovitelj in direktor podjetja Hemptouch, ki je predstavil zgodbo od težkih začetkov leta 2014 prek iskanja informacij v podpornem okolju podjetniškega inkubatorja ter vključevanja v programe za mlade podjetnike do ustanovitve lastnega podjetja, borbe za obstanek, do ustanovitve stabilnega in uspešnega podjetja na področju dermakozmetike: »Najpomembneje, kar sem se naučil na podjetniški poti je to, da moraš vztrajati, iskati nove rešitev za vse težave, ki se ti pojavijo na poti. In velikokrat je težko, naporno, stresno, vendar me žene dejstvo, da smo z našimi izdelki pomagali že mnogim ljudem pri reševanju kožnih težav in si za deseto obletnico delovanja želim, da bi na nemškem trgu dosegli tak uspeh, kot ga imamo trenutno na Japonskem, ki je naš najmočnejši tuji trg.«

Ustvarjalna delavnica in večer zgodbe o uspehu sta del druge faze projekta EKO-UP, s katerim želijo, kot sporočajo iz občine, na Mirni spodbuditi razvoj zanimivih, zelenih idej in njihovega prenosa v prakso. »Ponosni smo, da sta se tako Domen kot Marko odzvala našemu povabilu k sodelovanju v projektu. S pripravljenostjo in velikim veseljem sta delila svoje znanje in odgovarjala na vprašanja obiskovalcev dogodka in tako spodbudila k novim idejam. Upamo, da sta k razvoju svoje podjetniške ideje in prvim korakom na samostojno pot navdušila tudi katerega od obiskovalcev, s čimer bo dosežen eden ključnih namenov druge faze projekta Eko-Up,« je ob tem povedala strokovna sodelavka za izvajanje projektov na mirnski občinski upravi Elvira Žagar.

Projekt EKO-UP, s katerim na Mirni vzpostavljajo odlične pogoje za razvoj kreativnega mišljenja in zelenih idej ter spodbujanje njihovega prenosa v prakso, je ovrednoten na dobrih 133 tisoč evrov, nekaj več kot 88 tisoč evrov pa sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj na podlagi javnega poziva preko LAS Dolenjska in Bela krajina. Partnerji v projektu pa so še Komunala Trebnje d.o.o., AKLIH – razvoj in oblikovanje Domen Gregorič s.p. in Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Trebnje, še dodajajo v sporočilu za javnost.

