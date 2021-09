Po dolgem času upad števila novih okužb

21.9.2021 | 10:50

Kažejo se znaki umirjanja, čeprav en dan še ne pomeni trenda ... V četrtem valu epidemije sars-cov-2, ki v znamenju različice delta med poletjem zajel Slovenijo, smo redko zabeležili dan, ko se je epidemiološka slika glede na teden dni pred tem izboljšala. Ravno to se je zgodilo včeraj, podatki Sledilnika za covid-19 namreč kažejo, da je bilo ob 5728 PCR testih potrjenih 1308 novih primerov okužbe. Delež pozitivnih testov je bil 22,8-odstoten. Za primerjavo, prejšnji ponedeljek so zdravniške službe potrdile 1393 novih primerov okužbe, delež pozitivnih pa je bil 24,6-odstoten.

Po ocenah Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je v Sloveniji trenutno aktivno okuženih 13.645 oseb. Še naprej se sicer slabšajo razmere v bolnišnicah, kar je z vidika ukrepanja zoper epidemijo precej bolj pomembno. Danes zjutraj se je v slovenskih bolnišnicah zdravilo 378 covidnih bolnikov, od katerih sta 102 potrebovala intenzivno terapijo. Na žalost so trije covidni bolniki umrli.

Podatki sledilnika še kažejo, da je v Sloveniji polno cepljenih 971.401 ljudi oziroma 46,1 odstotka prebivalstva.

REGIJA

V SB Novo mesto imajo 30 covidnih bolnikov (včeraj 29), od tega devet na intenzivni terapiji. Dva nova bolnika so sprejeli, enega pa odpustili.

SB Brežice ima dva covidna bolnika, enega so odpustili.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Novo mesto 30, Ribnica 29, Metlika 12, Škocjan 7, Trebnje in Kočevje 6, Črnomelj in Šentjernej 5, Žužemberk in Mirna Peč 4, Mokronog Trebelno 3, Sodražica, Dolenjske Toplice in Šmarješke Toplice 2, Straža in Semič 1

Posavje - Brežice 18, Krško 14, Sevnica 8, Radeče 2

M. K.

