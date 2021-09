Pijan in brez vozniške; s telefonom v roki na AC predvsem vozniki tovornjakov

Policisti PP Metlika so med kontrolo prometa v Gradacu včeraj nekaj pred 8. uro ustavili voznika osebnega avtomobila znamke Citroen. Ugotovili so, da 59-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,24 miligrama alkohola. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Voznik lažje poškodovan

O prometni nesreči z udeležbo dveh osebnih avtomobilov na Ljubljanski cesti v Novem mestu so bili policisti včeraj obveščeni nekaj po 13. uri. Nesrečo je povzročila 35-letna voznica osebnega avtomobila, ki je zaradi nepravilnega vključevanja v promet trčila v avtomobil 52-letnega voznika. Lažje poškodovanega voznika so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Povzročiteljici nesreče so policisti izdali plačilni nalog.

V dobrih dveh urah na avtocesti ugotovili kar 32 kršitev

Policisti PU Novo mesto so v okviru akcije ''Osredotoči se na cesto'' včeraj med 7. in 9.30 uro izvajali poostren nadzor na avtocesti pri počivališču Starine, v smeri proti Ljubljani. Le v dobrih dveh urah so ugotovili 32 kršitev zaradi uporabe mobilnih telefonov med vožnjo, v večini so bili kršitelji vozniki tovornih vozil.

Vlomi in tatvine

Na parkirnem prostoru na Biču je med 18. 9. in 20. 9. nekdo iz kabin dveh tovornih vozil ukradel denar in oblačila. Oškodovancema je povzročil za okoli 1100 evrov škode.

V noči na nedeljo je na parkirnem prostoru na Otočcu neznanec vlomil v osebni avtomobil in odnesel več kosov oblačil in električno ročno orodje.

Prijeli tihotapca migrantov

V minuli noči so policisti na območju Soteske ustavili osebni avtomobil Audi A6 slovenskih registrskih oznak. Med postopkom so ugotovili, da državljan Makedonije v vozilu prevaža štiri državljane Pakistana, ki so pred tem nezakonito prestopili državno mejo. 24-letnemu osumljencu, ki je tujcem nudil pomoč in jih nameraval prepeljati v notranjost države, so odvzeli prostost in zasegli avtomobil. S kazensko ovadbo ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Na območju Preloke (PP Črnomelj) pa so policisti izsledili in prijeli 11 državljanov Afganistana in na območju Loč (PP Brežice) dva državljana Alžirije.

Policijski postopki s tujci še potekajo.

