Grad Mirna - Speča lepotica spet išče novega lastnika

21.9.2021 | 14:30

Notranjost mirnskega gradu (foto: R. N., arhiv DL)

Mirna - Grad na Mirni, ki velja za enega lepših in redkih obnovljenih kulturnih spomenikov srednjeveške arhitekture na Slovenskem, je lani poleti dobil novega lastnika. Na pobudo nemškega umetnika, zvočnega terapevta in multiinštrumentalista Kailasha Kokopellija, ki je imel vizijo, da bi v gradu potekale izobraževalne, raziskovalne in druge dejavnosti na področju zdravljenja z zvokom, ga je kupila bogata Mehičanka Tatiana Rodriguez Anderson. A kot smo izvedeli, Speča lepotica znova išče novega lastnika.

Med Kokopellijem in Rodriguez Andersonovo je kasneje prišlo do razhajanj, vzrok za to gre iskati tudi v pandemiji koronavirusa, saj so bile občinske in tudi državne meje dolgo časa zaprte, zato grad ni zaživel tako, kot je bilo predvideno. »Vse to je pripeljalo do tega, da se je nova lastnica umaknila, kajti kot uspešna podjetnica ima tudi druge projekte in cilje. Prepričana je bila, da bo Kokopelli pripeljal kakšnega soinvestitorja k temu projektu, a žal ni bilo tako. Zato se je odločila grad prodati. Na srečo se zaveda, kakšen kapital je to in ne bo dopustila, da bo grad, dokler ne najde novega lastnika, propadal,« pove mirnski župan Dušan Skerbiš. Veseli ga, da so od lanskega poletja na gradu potekala nekatera obnovitvena dela.

Zakaj občina ne kupi gradu? Pa kakšnega kupca si želijo in kolikšen je turistični potencial gradu? Zakaj je cena grajskega objetka danes postavljena precej višje kot je bila lani?



Pa seveda o zgodovini gradu in prizadevanjih pokojnega dr. Marka Marina - o vsem tem podrobneje v aktualni tiskani številki Dolenjskega lista.

Rok Nose