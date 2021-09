Med prostovoljci Sopotnikov tudi krški podžupan

21.9.2021 | 13:00

Foto: Občina Krško

Krško - V okviru aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti je podžupan občine Krško Vlado Grahovac v okviru projekta Sopotniki včeraj tudi sam za en dan postal prostovoljec in po opravkih v Krško odpeljal starejšo občanko z Viher. Župan Miran Stanko pa se je na srečanju s prostovoljkami in prostovoljci Sopotnika zahvalil vsem, ki svoj prosti čas nesebično namenjajo za prevoze in spremstvo starejših občank in občanov, sporočajo iz občine.

Zavod Sopotniki v občini Krško v sodelovanju z Občino in Centrom za socialno delo Posavje Krško starejšim že od januarja 2018 zagotavlja brezplačne prevoze. Na ta način starostniki iz zaledja lažje dostopajo do zdravnikov, v trgovine, na obiske, pokopališče, k frizerju itd., pri čemer prostovoljci starejše tudi spremljajo in jim pomagajo na poti do trgovine ali zdravnika.

Trenutno je osem aktivnih prostovoljk in prostovoljcev, od lanskega septembra do maja letos jih je bilo 17. V projekt je vključenih že 321 aktivnih uporabnikov.

Župan Miran Stanko je na omenjenme včerajšnjem srečanju s prostovoljci poudaril, da se včasih niti zavedamo, kako pomembna je za vsakdanje življenje starejših njihova pomoč. O načrtih za prihodnje leto pa je dejal, da je želja širjenje mreže, saj je potreb vedno več, predvsem je cilj nabava novega, dodatnega avtomobila in pa privabiti še več prostovoljk in prostovoljcev, še dodajajo na občini.

M. K.