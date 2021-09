Na cesti Krško-Zdole pri ribniku Resa zaključili projekt umirjanja prometa

Krško - Na pobudo občanov, zlasti pa Vrtca Krško, enote Kekec, je Občina Krško skupaj z Direkcijo RS za infrastrukturo pristopila k izdelavi projekta ureditve umirjanja prometa na cesti Krško-Zdole pri ribniku Resa, ki ga je danes dopoldan župan Miran Stanko tudi uradno predal namenu.

Kot sporočajo iz občine, je s sodelovanjem občine in direkcije nastal projekt, ki je obsegal označitev kolesarskih pasov, s čimer dajejo prednost kolesarjem pred avtomobili, dodatno je urejen nov prehod za pešce, označen s signalizacijo, ki mlajše še posebno opozarja na to, da je potrebno na prehodu za pešce preveriti, ali lahko prečkajo cesto. Urejena je tudi dodatna javna razsvetljava ter umirjanje prometa s strani Zdol, tako da voznike opozorijo, da se približujejo delu ceste, kjer je prisotnost pešcev in kolesarjev večja. V kratkem bodo postavili tudi prikazovalnik, ki voznike opozarja na dogajanje na cesti.

Kot je poudarila koordinatorka Evropskega tedna mobilnosti na Občini Krško Romana Pečnik, v tem tednu še posebej osveščajo občane o pomenu trajnostne mobilnosti, občina pa si vsako leto prizadeva, da z urejanjem in gradnjo infrastrukture na tem področju to tudi omogoča.

''Projekt umirjanja prometa na tej cesti pa kaže, da je umirjanje prometa in dajanje prednosti alternativnim trajnostnim oblikam skupni cilj tako države kot občine,'' pravijo v Krškem.

Današnjo krajšo slovesnost so s pesmijo in plesom popestrili malčki iz enote Kekec Vrtca Krško, za katere bo pot do ribnika zdaj bolj varna, še dodajajo na občini.

