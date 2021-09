Padel z lestve

22.9.2021 | 07:00

Včeraj ob 17.08 se je v naselju Podboršt, občina Sevnica, občan poškodoval pri padcu z lestve. Reševalci NMP Sevnica so poškodovanega na kraju oskrbeli in prepeljali v SB Novo mesto.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8.00 do 13.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRAGATUŠ 2, TP BREZNIK PRI DRAGATUŠU, TP KZ DRAGATUŠ, TP ZAPUDJE, TP OBRH PRI DRAGATUŠU, TP ŠIPEK, TP VEL. NERAJC in TP MALI NERAJC.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8.00 do 11.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠMARJE;

- od 11.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. BREZOVICA.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Gomila, nizkonapetostno omrežje – Gašperšič predvidoma med 8.00 in 12.00 uro.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Raztez vas, nizkonapetostno omrežje – Čerenc, Župevc prostozračno danes med 8:00 in 14:00 uro, na območju TP Krško delavski dom 2, nizkonapetostno omrežje – Avtomatska tel. centrala med 8:00 in 13:00 uro, na območju TP Loka, nizkonapetostno omrežje – Žaga pa med 8:00 in 12:00 uro.

M. K.