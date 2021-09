Stari kulturni dom zdaj župnijski

Star kulturni dom sredi Bele Cerkve ne bo več propadal, v njem ima zdaj načrte Župnija Bela Cerkev.

Bela Cerkev - Bogato društveno življenje v Beli Cerkvi je - dokler Občina Šmarješke Toplice leta 2015 ni zgradila nov kulturni dom, Hišo žive dediščine - potekalo v starem družbenem oz. kulturnem domu sredi trga, zraven cerkve in župnišča. Zadnjih šest let pa stavba sameva in propada. A kot kaže, jo čaka svetlejša prihodnost, saj ima tam načrte Župnija Bela Cerkev.

Stari družbeni dom so zgradili občani sami in ga vrsto let uporabljali. Vseskozi se je zatikalo z lastništvom, še v času, ko je kraj spadal v novomeško občino. Lastništvo je bilo dolgo nedorečeno.

Dom je stal na dveh parcelah, v lasti Župnije Bela Cerkev in Športne unije Slovenije (TVD Partizan), oba sta si delila tudi lastništvo objekta. Ker Športna unija Slovenija nima nekih načrtov in interesov z domom, se je odločila za prodajo svojega dela stavbe in pripadajoče parcele, kot kupec pa je bila zainteresirana župnija, ki ima tudi predkupno pravico. Ta želi tu urediti prostore za splošno liturgično rabo: prostor za vaje pevskega zbora, za verouk, molilnico …

Občina si izgovorila parkirišča

Marjan Hribar

Občina Šmarješke Toplice po besedah župana Marjana Hribarja pri tem poslu nima nič, »največ, kar lahko pridobi je, da si tu izbori oz. zagotovi služnost z javne poti do osrednjega dela Bela Cerkve za parkirišča, torej za javno uporabo tega prostora na trgu.« Potreba po parkiriščih je velika, čeprav je občina pri gasilskem domu uredila tudi svoje parkirne prostore.«

Župan pravi še: »Težko bi rekel, da je tu kdo zaspal, Športna unija Slovenije je bila s sposobno odvetnico pač spretna pri pridobitvi lastništva, ki ga zdaj prodaja.« Omeni, da občina ni nikoli plačevala nikomur nobene najemnine za uporabo prostorov, je pa bil njen strošek plačevanje omrežnine, elektrike, ogrevanja. »Ljudem je treba jasno povedati, da občina ničesar ne prodaja, saj tu nima niti kvadratnega metra. Občani so farani in težko bi z nekim izpodbijanjem tožb uveljavljali lastniško pravico za nekaj, kar nikoli ni bilo občinsko. Res pa je, da so ta dom naredili ljudje in vanj tudi veliko vložili,« pravi Hribar.

Star družbeni dom sredi Bele Cerkve je po besedah direktorice občinske uprave Mateje Kotnik v slabem stanju in odkar se v njem nič ne dogaja, propada. Nekaj časa so v njem imeli belocerkovški gasilci gasilske vaje, ogrevanje je bilo drago. Streha je potrebna prenove, stavbo bo treba izolirati. V njej je zdaj še stara kuhinja Društva podeželskih žena in deklet Bela Cerkev, ki ima v Hiši žive dediščine moderno urejeno kuhinjo in prostore za delo, vinogradniki imajo tam star vinski laboratorijih. V domu je tudi skladišče razne opreme, miz in stolov, ki jih društva ne uporabljajo za redno dejavnost. To bo treba umakniti.

Ali je do odkupa že prišlo, zakaj se je župnija sploh odločila za to potezo, kako bo izvedla obnovo, kaj vse želi, da v starem kulturnem domu zaživi, smo želeli bolj podrobno izvedeti od župnika Jožeta Nemaniča, a ni želel povedati ničesar.

