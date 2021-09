Znani dobitniki oktobrskih nagrad in priznanj za leto 2021

22.9.2021 | 08:30

Seja Občinskega sveta (foto: Občina Brežice)

Brežice - Na zadnji seji Občinskega sveta Občine Brežice so svetnice in svetniki potrdili predlog kandidatov za oktobrske nagrade, priznanja občine in razglasitev častne občanke ter podelitev domicila, ki ga je na podlagi prejetih vlog pripravila Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Podelitev domicila je posebnost letošnjih nagrad, kar omogoča Odlok o priznanjih Občine Brežice. Domicil bo podeljen zmagovitim enotam 25. Območnega štaba teritorialne obrambe, sporočajo iz občine.

Občinsko priznanje za leto 2021 bodo prejele organizacije, ki so se v preteklih letih še posebej odlikovale. Tako bodo na slavnostni seji brežiškega Občinskega sveta ob občinskem prazniku prejeli priznanja:

- Osnovna šola Brežice za izjemne dosežke na vzgojno-izobraževalnem področju;

- Društvo kmetic Brežice za dolgoletno uspešno delo in prispevek k prepoznavnosti Občine Brežice;

- Radioklub klub Elektron Brežice za pomembne dosežke na področju radioamaterstva, zaščite in reševanja ter razvoju tehnične kulture.

Izjemni posamezniki, ki so se še posebej odlikovali in bodo prejeli oktobrsko nagrado, so:

- Ivica Sotelšek za dolgoletno prostovoljno delo in dejavno sooblikovanje življenja v KS Pišece;

- podjetnica Marjana Deržič za pomemben prispevek pri krepitvi turizma in prepoznavnosti Občine Brežice;

- župnik v Župniji Čatež ob Savi Jožef Edvard Pacek za izjemno delo pri razvoju kulture in turizma ter ohranjanju kulturne dediščine v občini Brežice.

Letos bodo razglasili tudi častno občanko Občine Brežice. Naziv bo prejela dr. Metka Gorišek v priznanje in zahvalo za ''izjemen prispevek pri uresničitvi okoljskih projektov, pomembnih za razvoj Občine Brežice,'' je zapisano v obrazložitvi.

M. K.