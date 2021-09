V petek začetek lige Aba; Krka cilja na sredino razpredelnice

V elitni ligi Aba bo tudi letos nastopilo štirinajst ekip, ki bodo redni del igrale do začetka aprila 2022, končnica pa bo letos nekoliko spremenjena. Namesto štirih ekip jih bo v njej sodelovalo šest. V polfinale se bosta neposredno uvrstili prvi dve ekipi rednega dela, tretja in šestouvrščena ter četrta in peta pa se bodo v seriji na dve zmagi udarile za preostali dve mesti. Polfinale bo nato potekalo na dve zmagi, finale pa na tri.

Naslov brani Crvena zvezda, oči uprte v Partizan

V zadnjih treh finalih sta igrali le dve ekipe, Crvena zvezda, ki je v dramatičnih okoliščinah osvojila zadnje dva naslova v petih tekmah, in Budućnost, ki je bila prvak v sezoni 2017/18.

Letos se v vrhu obetajo tektonski premiki, saj se na velika vrata med favorite vrača Partizan, šestkratni prvak lige Aba. Zasedba, ki je petkrat zapored pokorila konkurenco in zadnji pokal dvignila 2013, je sestavila strahospoštovanja vredno ekipo.

Vodil jo bo legendarni srbski strateg Željko Obradović, ki je takoj po prevzemu v klub pripeljal dva člana iz lanskega zaključnega turnirja evrolige - Kevina Punterja in Zacha LeDayja iz Milana - ter Aleksa Avramovića (Estudiantes), Rodionsa Kurucsa (Milwaukee Bucks), Dallasa Mooreja (Guangzhou Loong Lions), Alena Smailagića (Golden State Warriors), Yama Madarja (Hapoel Tel Aviv) in Balšo Koprivica (Florida State University), medtem ko se je iz posoje v Borcu vrnil Dušan Miletić.

Crvena zvezda, ki jo bo znova vodil Dejan Radonjić, je iz prejšnje sezone zadržala šest igralcev ter dodala bivše zvezdnike in nove okrepitve, ki bodo lahko beograjske rdeče-bele barve zastopali tudi v evroligi.

Imena, kot so Branko Lazić, Ognjen Dobrić, Dejan Davidovac, Ognjen Kuzmić, Marko Simonović, Nikola Kalinić, Luka Mitrović, Nikola Ivanović, Nate Wolters, Stefan Lazarević, Aaron White in Austin Hollins, zagotavljajo vrhunske predstave in težko delo za vse tekmece.

Slovenci le nemi opazovalci?

Čeprav so vrste v primerjavi s prejšnjo sezono okrepili tudi pri Budućnosti in Mornarju, pa črnogorski zasedbi vendarle na papirju nista tako zvezdniški kot beograjski.

Ob dvigu kakovosti lige Aba, je vprašanje, kam sodita slovenska predstavnika. V Ljubljani zagotavljajo, da so ekipo v primerjavi z minulo sezono okrepili, da bodo za plače igralcev porabili med 10 in 20 odstotkov več denarja, koliko se bo to poznalo na parketu, pa bo kmalu vidno.

Trener Jurica Golemac meni, da ekipa potrebuje nekaj tednov oziroma mesecev, da se spozna in uigra, cilj po besedah športnega direktorja Sanija Bečirovića pa ostaja nespremenjen - uvrstitev v končnico.

Tudi v Novem mestu optimistično vstopajo v novo sezono. Potem ko so se lani komaj izognili izpadu, so letos odločeni, da se bodo z osmimi novimi igralci ter glavnima adutoma iz prejšnje sezone, Rokom Stipčevićem in kapetanom Luko Lapornikom - potegovali za sredino razpredelnice.

Slovenija je vrh lige Aba krojila le v prvih sezonah. V premierni sta se v finalu srečala Union Olimpija in Krka (73:59), v polfinalu pa je nastopila tudi Pivovarna Laško. V naslednjih dveh sezonah je bila Union Olimpija le še polfinalist, med prve štiri pa se je nato prebila le še trikrat, nazadnje 2010/11, ko je izgubila v finalu proti Partizanu za tri točke. To sezono je v polfinalu igrala tudi Krka, hkrati pa je 2011 zadnje leto, ko so se Slovenci prebili med štiri najboljše.

Preostali pari prvega kroga so Igokea Banjaluka - Borac Čačak, Mega Beograd - Studentski centar Podgorica, Budućnost Pogorica - FMP Beograd in Zadar - Partizan.

Liga Aba 2 spet po turnirskem sistemu

Druga liga Aba bo prav tako štela štirinajst moštev, enako kot v prejšnji, koronski sezoni pa bo potekala po turnirskem sistemu. Na petih turnirjih v Zlatiboru, Osijeku, Sarajevu, Banjaluki in Širokem Brijegu bodo ekipe skupaj odigrale trinajst krogov, osem najboljših ekip pa bo napredovalo v zaključne boje oziroma četrtfinale.

Prvi turnir v Srbiji bo od 10. do 14. oktobra, naslednji pa si bodo sledili vsak mesec, z izjemo februarja, ko imajo ekipe na sporedu nacionalna pokalna tekmovanja.

V minuli sezoni je Slovenijo zastopal le Helios Suns, ki je v trinajstih nastopih zbral zgolj eno zmago, letos pa so se Domžalčanom pridružili še igralci iz Rogaške Slatine.

STA; M. K.