Kriza v novomeškem klubu - Zorko ni več trener Krke

22.9.2021 | 10:30

Rok Zorko (foto: R. N.)

Novo mesto - Po porazu v Krškem odstopil – Udovič: Padli smo v rezultatsko krizo – Krčanom zmago proti Novomeščanom zagotovil nekdanji igralec Krke – Visok poraz Brežičanov

Po nedeljskem porazu v Krškem z 1:2 so nogometaši Krke ostali brez glavnega trenerja. Rok Zorko, ki je poleti na novomeški klopi nasledil Zorana Zeljkovića, je ponudil odstop, ki ga je upravni odbor kluba sprejel. Kdo bo novi glavni trener krkašev, do zaključka redakcije še ni bilo znano. Kot je povedal športni direktor novomeških nogometašev Sašo Udovič, bosta moštvo začasno vodila Sandi Bracović in Denis Mojstrovič.

»Vzeli si bomo nekaj časa za premislek, ne bomo se zaletavali pri izbiri novega trenerja. Ker smo zanimivi, se ponuja kar nekaj trenerskih imen, a odločitve še nismo sprejeli,« je v torek za naš časopis povedal Sašo Udovič. Dodal je, da je bilo zaradi nekoliko slabših rezultatov v zadnjem obdobju od Zorka moralno in korektno, da je sam ponudil odstop. »Na lestvici nismo na mestu, kjer bi želeli biti in smo pričakovali, da bomo. Za vodilnima ekipama zaostajamo za devet oziroma osem točk. Ne igramo slabo, na vsaki tekmi si priigramo veliko priložnosti, iz katerih pa ne uspemo zadeti. Padli pa smo v rezultatsko krizo in mislim, da je še dovolj zgodnja faza prvenstva, da se ob pravih potezah, ki jih bomo potegnili v naslednjih dnevih, lahko ponovno približamo vrhu druge lige,« pojasnjuje Udovič.

Krkaši so na osmih tekmah zabeležili tri zmage, en neodločen izid in štiri poraze. Pred dnevi so morali premoč priznati Gorici, pretekli teden so izpadli tudi v pokalnem tekmovanju, kjer jih je z 2:1 ugnal prvoligaš Kalcer Radomlje, sodu pa je očitno dno zbil boleč poraz proti Krškemu. Zorko je za naš časopis povedal, da so se ob slabših rezultatih pritiski nanj stopnjevali. »Nisem več čutil podpore vodstva kluba, ki ima visoke cilje. Tako jaz kot igralci smo jih skušali zasledovati. V zadnjem obdobju smo imeli kar precej težav s poškodbami ključnih igralcev, a to nikogar ni zanimalo. Dejstvo je, da rezultatsko nismo bili uspešni. Od te ekipe se je pričakovalo več, in sicer konstantno zmagovati. Nisem videl druge rešitve, kot da odstopim z mesta trenerja,« je svojo odločitev pojasnil Rok Zorko, ki je na klopi Krke zdržal le tri mesece.

Precej drugačno vzdušje je v taboru Krčanov, ki so se v nedeljo razveselili druge zmage v tej sezoni. »Regijski derbiji imajo še večjo težo. Ta zmaga zna biti za nas ključna v prvem delu prvenstva. Upam, da nas ta uspeh ne bo zadovoljil, temveč bomo še bolj zagnano delali,« razmišlja Darijan Matić, ki skupaj z Aljažem Leskovarjem vodi krško ekipo. Poudarja, da so še vedno v fazi uigravanja, moštvo po njegovih besedah raste iz tekme v tekmo, upa, da bo tako tudi v prihodnje. Po njegovem mnenju je bil ključni trenutek na tekmi s Krko ob koncu prvega polčasa, ko je Erwin Tiganj, ki je letos okrepil Posavce, izenačil na 1:1, dvanajst minut pred koncem pa je za slavje domačih poskrbel Ognjen Bubnjević, nekdanji igralec novomeške Krke.

Brez zmage še vedno ostajajo Brežičani, ki so v soboto na gostovanju pri lendavski Nafti izgubili s kar 0:5. Športi direktor Brežičanov Kristjan Markovič na vprašanje, ali so zaskrbljeni, ker so povsem na dnu prvenstvene lestvice, odgovarja, da niso. Poudarja, da imajo najmlajšo ekipo v ligi in da so z novim trenerjem Iztokom Kapušinom stvari postavili na pravo pot. »Kažejo se že smernice za navzgor, verjamem, da bodo kmalu prišli tudi rezultati,« je optimističen Markovič, ki se zaveda, da bodo v zimskem prestopnem roku potrebno pripeljati okrepitve, če se želijo obdržati v drugoligaški druščini.

R. N.