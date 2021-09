Vlomili na gostinsko teraso, našli (očitno) ničesar zanimivega

22.9.2021 | 11:20

Policisti Policijske uprave Novo mesto so od zadnjega, včerajšnjega poročanja, intervenirali v 58. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 206 klicev. Obravnavali so osem prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda, in v Krškem zasegli avtomobil kršitelju cestno prometnih predpisov, ki ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja ter je odklonil preizkus alkoholiziranosti. Posredovali so zaradi 12. kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj groženj, poškodovanja tuje stvari, poskusa vloma in tatvin. Posredovali so zaradi nezakonitih prehodov državne meje.

Prav veliko podrobnosti na PU danes ne navajajo, nekaj pa le.

Vlom na gostinsko teraso

V minuli noči je v Žužemberku nekdo vlomil na teraso gostinskega lokala. Ukradel ni ničesar, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

Ilegalni migranti

Policisti so na območju Prilip (PP Brežice) izsledili in prijeli državljana Indije in 23 državljanov Pakistana. Policijski postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo, še niso zaključeni.

M. K.