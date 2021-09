V občini Kostel želijo turistični park

22.9.2021 | 18:25

V Kostelu sicer že imajo turistično znamenitost - grad. Grajski kompleks je od letošnjega junija še nekoliko atraktivnejši. Na premišljeno izbrano mesto so s posebnim namenom postavili mogočen lesen prestol, ki bo gostom zagotovil izviren fotospomin na njihov obisk gradu Kostel. Umetnik in restavrator Roman Zupančič je idejo in naročilo Zavoda za kulturo in turizem Kostel umetelno spremenil v 300-kilogramski prestol iz hrastovega lesa in ga postavil na leseni podest, malo nižje od cerkvice Svetih treh kraljev. Tako fotografski objektiv poleg osebe na prestolu z lahkoto ujame tudi cerkvico, obzidje in velik del grad.