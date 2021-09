FOTO: V sklopu Evropskega tedna mobilnosti v občini Črnomelj pestro

22.9.2021 | 14:50

Črnomelj - Občina Črnomelj je letos v sodelovanju z RIC Bela krajina organizirala aktivnosti v sklopu Evropskega tedna mobilnost. Skupaj so kolesarili, telovadili, se učili o prometu, tekmovali, brali, igrali, ustvarjali in se predvsem zabavali, sporočajo iz občine.

Z veseljem ugotavljajo, da se osnovnošolski in vrtčevski otroci z navdušenjem udeležujejo aktivnosti, kot so Gremo peš s Kokoško Rozi in Beli zajček. Za nagrado in motivacijo so jim podarili ogled otroške predstave »Bodimo prijatelji tudi v prometu« v izvedbi Gledališča Pravljičarna.

Tudi starejše generacije ne zaostajajo pri aktivnem gibanju v vsakodnevni jutranji telovadbi – Šoli zdravja, ki hkrati poskrbi za dobro počutje in zdravje. Preizkusili so se lahko tudi v testu telesne pripravljenosti za starejše in v preizkusu hoje na 2 km.

Kolesarji so se udeležili kolesarskega izleta po občini Črnomelj z zaključkom na Mirni gori, predstavitve e-koles, tekmovanja v menjavi zračnice ter tečaju varne vožnje s kolesi po mestu Črnomelj in obvoznici s policistom.

Zaradi slabega vremena so morali popoldanski del Dneva brez avtomobila v petek odpovedati, so ga pa izvedli včeraj. Parkirišče za črnomaljskim gradom je postalo ustvarjalnica, čitalnica in kolesarski poligon. Otroci so lahko prisluhnili predstavi kamišibaj, ustvarjali svoje igrače in se s kolesi zapeljali po kolesarskem poligonu spretnostne vožnje, še dodajajo v sporočilu za javnost.

M. K.; foto: Občina Črnomelj

Galerija