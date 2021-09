Umrl je Marjan Moškon

Novo mesto - Danes ponoči je v novomeški bolnišnici umrl Marjan Moškon, nekdanji novinar in urednik Dolenjskega lista, direktor Grafike, ustanovitelj Televizije Novo mesto in dolgoletni urednik programa Vaš kanal.

Marjan Moškon se je rodil 16. oktobra 1935 v Novem mestu, kjer je živel vse življenje. Po izobrazbi je bil inženir elektrotehnike in inženir grafične tehnologije. Bil je novinar, ljubitelj tehnike, organizator avtomobilističnih dirk, tabornik, letalec, potapljač, lokalpatriot ter velik oboževalec Novega mesta in Dolenjske, izjemen motivator in organizator, sposoben za skupno stvar pridobiti in povezati ljudi, ki za svoje delo ne pričakujejo in zahtevajo bogatega poplačila. Svojo novinarsko pot je začel na Dolenjskem listu, ki ga je, preden se je posvetil tehnični plati priprave časopisa za tisk, nekaj časa tudi urejal. Razvoj tehnike je na področju medijev prinesel novosti, ki si jih je, vsaj kar zadeva televizijo, monopolno lastila država, Moškon pa se s tem monopolom ni strinjal. Prepričan je bil, da si Dolenjci, Belokranjci in Posavci zaslužijo svojo televizijo, na kateri bodo videli tudi vse tiste drobne dogodke, ki velikih televizij ne zanimajo. Vztrajal je toliko časa, dokler mu ni uspelo.

To, da je prisoten, kjer se poraja kaj novega, zanimivega in pomembnega za Novo mesto, je bila Moškonova značilnost. Bil je poleg, ko je Tone Gošnik postavljal temelje taborniške organizacije v Novem mestu, bil je med ustanovitelji novomeškega potapljaškega kluba, med pionirji novomeškega letalstva in med najbolj dejavnimi člani kluba prijateljev IMV, v katerem sicer nikoli ni bil zaposlen. Predvsem zaradi žene Branke je ves čas zvest sopotnik novomeške folklorne skupine, kjer je dolga leta igral violino. Skrb za urejenost mesta ga je potegnila med ustanovitelje Društva Novo mesto, navezanost na stvari, za katere je nekoč namenil svoje prihranke, pa v društvo ljubiteljev starodobnikov, kjer je sodeloval s svojim športnim dvosedom MG.

V sklepu, s katerim mu je občinski svet Mestne občine Novo mesto pred desetletjem podelil naziv častnega občana, piše, da je to za trajne dosežke na gospodarskem, kulturnem, umetniškem in izobraževalnem področju. Lahko bi dodali še kaj, vendar je stvar, ki je najbolj zaznamovala njegovo življenje, novinarstvo. Na nek način ga je med kroniste potisnil učitelj, ki je njegovi mami priporočil, naj med počitnicami med prvim in drugim razredom osnovne šole piše dnevnik, da ne bo pozabil, kar se je naučil. Bil je to čas vojne in v otrokovem dnevniku je tako mimogrede ostal zapisan marsikateri za mesto pomemben dogodek.

Morda je prav s tem dnevnikom v njem zaživela novinarska žilica, s katero je dal pečat vsem svojim dejavnostim, saj je praktično v vseh društvih, kjer je sodeloval, urejal ali pomagal pisati glasila, revije in časopise, pa naj bo to taborniški časopis Tabor ali Strela, letalska revija Krila, glasilo Društva Novo mesto Izziv, spletna stran folklornega društva ali revija ljubiteljev starodobnikov. Njegova upokojenska strast je bila tudi raziskovanje izvora slovenskega naroda in Moškon ne bi bil Moškon, če o tem ne bi tudi kaj napisal. O tem je izdal knjigo Sklaveni, Sloveni, Slovenci, o svojem življenju in predvsem o Novem mestu v njegovem času Kroniko skoraj vsega, o zgodovini avtomobilske industrije v Novem mestu pa knjigo Velikan pod Gorjanci in dokumentarni film Povest o velikanu.

