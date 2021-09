V ''mašinhausu'' v Dobovi preverjajo PCT - trije delavci že četrti dan nimajo vstopa

Marjan Gerjevič, Jakob Dvoršak in Danijel Supančič

Dobova - V podjetju Vzdrževanje železniških vozil Dobova, ki ga domačini in bližnji okoličani poznajo pod vzdevkom ''mašinhaus'', ima okoli 140 zaposlenih. Če je bilo doslej vse vsaj na zunaj vse lepo in prav, je od četrtka dalje drugače. Trije zaposleni Danijel Supančič, Marjan Gerjevič in Jakob Dvoršak niso želeli pokazati potrdila, da izpolnjujejo PCT pogoj. ''Sredi dela so nas odstranili iz podjetja in od takrat nimamo več vstopa. Vsak dan stojimo pred ograjo, vendar nam ne dovolijo na delovno mesto, ne dovolijo nam delati,'' je povedal Supančič.

Poklicali so jih na pogovor k vodji obrata, kar naj bi bilo po njegovi interpretaciji ''zaslišanje''. Vsi trije so zagotovili, da izpolnjujejo PCT pogoj, vendar ga ne želijo pokazati, ker je odlok o tem po njihovem mnenju protiustaven. ''Vsi smo zdravi in želimo delati, s tem, ko nam ne dovolijo delati, nam je kršena pravica do dela,'' pravijo. Še istega dne so iz kadrovske službe v Ljubljani dobili odločbo o disciplinskem postopku, v kateri so navedeni trije razlogi, in sicer jim očitajo, da so odklonili preizkus alkoholiziranosti in test na prisotnost droge ter nevestno prihajanje v službo. Delavci trdijo, da niso odklonili nobenega testa, ker ga sploh niso dobili, v službo prihajajo vestno, vsak dan, ampak jim ne dovolijo delati.

''Zdaj dnevno dobivamo odločbe o odstranitvi z delovnega mesta na listu papirja, ki nima niti uradnega naslova podjetja, takšen dokument je ničen, na kar smo tudi opozorili. Povedali so nam, da se nam za vsak dan pišejo 'plavi', torej neupravičeni izostanki z dela. To pomeni, da bomo po petih dneh dobili odpoved,'' precej nervozno pripovedujejo delavci in nadaljujejo, ''nočemo blatiti podjetja, ampak nas bodo v to prisilili. Precej nepravilnosti se je zgodilo, ko je bila razglašena epidemija, zdaj smo pa mi glavni grešniki.''

Včeraj so poklicali policijo, ki se je sicer odzvala, vendar nima pristojnosti za ukrepanje. Danes so poklicali inšpektorat za delo, ker so prepričani, da jim je kršena pravica do dela. ''Mi bomo vztrajali, čeprav nam grozi odpoved, saj smo prepričani, da imamo prav, da je to zastraševanje in nihče nas ne more prisiliti, da dokazujemo svoje zdravstveno stanje. Tako misli tudi več drugih zaposlenih, a jih je strah to povedati. Tudi mene je strah, imam družino, dva otroka, kredite,'' je še dejal Supančič.

Za stališče do trenutnega stanja v podjetju za vzdrževanje železniških vozil v Dobovi smo prosili tudi inšpektorat za delo in Slovenske železnice. Na odgovore še čakamo.

Dodano ob 14.20:

Direktor SŽ-VIT d.o.o. Dušan Žičkar nam je na naša vprašanja odgovoril: V skupini Slovenske železnice, kamor sodi tudi družba SŽ-VIT d.o.o., se vse aktivnosti, povezane s preprečevanjem z okužbo z Covid-19, izvajajo v skladu z odloki, sprejetimi s strani Vlade Republike Slovenije, Protokolom za preprečevanje širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 v skupini SŽ in dodatnimi navodili v povezavi s tem protokolom. Protokol in dodatna navodila so objavljeni na intranetni strani Slovenskih železnic in so dostopna vsem delavcem, hkrati pa lahko delavci tudi od svojih nadrejenih delavcev in od strokovnih služb dobijo vse potrebne informacije o sprejetih pravilih.

V Protokolu je določeno, da delodajalec zoper zaposlenega, ki ne izpolnjuje PCT pogoja, čeprav bi ga moral, ali ne spoštuje katerega koli ukrepa iz protokola ali navodil, uporabi ukrep v skladu predpisom, ki ureja delovna razmerja, Kolektivno pogodbo za dejavnost železniškega prometa in Pravilnikom o odgovornosti za kršitev pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega razmerja. Tako so Odredbe, ki so jih delavci prejeli, skladne s protokolom in dodatnimi navodili ter vsebujejo tudi logotip skupine Slovenskih železnic, podpisane pa so s strani pooblaščenih oseb. Po izjavi njihovega vodje enote jim res ni bil ponujen preizkus alkoholiziranosti in prisotnosti drog, kot navajate, zato ne vem, od kje ti očitki sploh izhajajo.

V skupini Slovenske železnice bomo tudi v bodoče dosledno izvajali vse določbe sprejetih odlokov, protokola in dodatnih navodil z namenom, da se čim bolj zmanjša možnost okužbe z Covid 19.

Inšpektorat RS za delo pa nam je poslal naslednji odgovor:

Pojasnjujemo, da Inšpektorat RS za delo (IRSD) pri svojih nadzorih preverja organiziranje in izvajanje preverjanja ukrepov s strani delodajalca, kar delodajalcu nalaga Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (Odlok). IRSD je inšpekcijski nadzor pri omenjenem delodajalcu opravil in nepravilnosti v zvezi z izvajanjem preverjanja spoštovanja PCT pogoja s strani delodajalca ni ugotovil.

