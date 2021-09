Odločitev revizijske komisije pomagala NIJZ in podjetju City Connect iz Brežic

22.9.2021 | 17:00

Podjetje City Connect v Brežicah se je naselilo v prostore nekdanjega avtosalona Kruna Filipčiča in kasneje AC Kolmanič. (foto: J. K.)

Ljubljana/Brežice - Če se spomnite prvih dni epidemije, vam je v spominu zagotovo ostalo, kako hitro so epidemiologi presegli zmožnosti sledenja tveganim stikom. Kasneje je prvi epidemiolog dr. Mario Fafangel pojasnil, da so si stike pisali dobesedno na listke in jih ročno vnašali v excelove tabele. Na srečo se je od takrat marsikaj spremenilo. NIJZ je uspel vzpostaviti telefonski center. Kot je prejšnji teden pojasnil direktor NIJZ Milan Krek, se s sledenjem stikov ne ukvarjajo zgolj epidemiologi, in so ekipo, ki sledi tveganim stikom, močno okrepili. Trenutna zmogljivost NIJZ naj bi bila sledenje stikom 1500 ljudi na dan.

A kljub velikemu povečanju zmogljivosti številke okuženih, ki jih spremljamo te dni, grozijo, da bo spremljanje stikov spet ogroženo.

Olajšanje za NIJZ

Na NIJZ so nam povedali, da ne glede na število preverjenih stikov, pri epidemiološkem poizvedovanju ni pomembno zgolj število obdelanih primerov, temveč predvsem poglobljeno poizvedovanje in pridobivanje kakovostnih podatkov od oseb, ki so bile v stiku z okuženo osebo. »Tak način dela bo potekal tudi v prihodnje, neodvisno od števila potrjenih okužb,« so nam zagotovili.

Krek pa si je lahko včeraj oddahnil, ko je državna revizijska komisija sporočila, da je zavrnila zahtevek za revizijo podjetja CDE, ki se je pritožilo nad izbiro podjetja, ki bo za okoli 2,3 milijona evrov postavilo klicni center za sledenje stikov.

Začetniki v poslu

Kot smo že poročali, je pogodbo presenetljivo dobilo podjetje City Connect iz Brežic, ki je bilo ustanovljeno šele pred nekaj meseci. Ne glede na to se je zavezalo, da bo v najkrajšem možnem času, v dveh do treh tednih, zagotovilo 120 ljudi, ki bodo naslednjih šest mesecev sledili tveganim stikom in ljudi obveščali o morebitni potrebi po osamitvi. Zmogljivost klicnega centra, ko bo v popolnosti vzpostavljen, naj bi bila preverjanje stikov 2000 ljudi na dan.

Podjetje CDE je vložilo zahtevek za revizijo in predlagalo razveljavitev odločitve o oddaji javnega naročila. V zahtevku so zapisali, da NIJZ ni ustrezno in zadostno obrazložil odločitve o oddaji javnega naročila, da izbrani ponudnik ne izpolnjuje kadrovskega pogoja, saj ima le 33 zaposlenih, ter da ne izpolnjuje referenčnega pogoja, saj je bil ustanovljen šele januarja letos.

Revizijska komisija pa je zahtevek torej zavrnila, saj ni ugotovila kršitev zakona o javnem naročanju. Zoper odločitev komisije lahko podjetje CDE vloži tožbo na upravno sodišče.

Ž. K.; M. K.