S ceste v drevo in nazaj na cesto

23.9.2021 | 07:00

Včeraj ob 14.28 je v bližini naselja Zgornja Pohanca, občina Brežice, osebno vozilo zapeljalo s cestišča, se zaletelo v drevo in se odbilo nazaj na cesto. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, nudili pomoč reševalcem pri oskrbi poškodovane osebe in odstranili avtomobil s cestišča. Reševalci NMP Brežice so poškodovanega oskrbeli in prepeljali v UC Brežice.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 10:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZADRUŽNA ZIDANICA, na izvodu SKS;

- od 8:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRIČ PRI DOBLIČAH, na izvodu Grič.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. LOKVICA, izvod Levo.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OBČICE, izvod 4. PROTI STARIM ŽAGAM;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PODHOSTA, izvod 2. LOŠKA VAS.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINJI VRH – STRAŽA;

- od 10:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MOKRO POLJE.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STARI TRG, izvod 1. LEVSTIKOVA ULICA.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Mirna Roje 3, Fužine in Migolica med 8:00 in 14:00 uro.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava energije na področju nadzorništva Mokronog na območju TP Lontovž, Svinjsko vas in Vinji vrh Kal med 7.50 in 14. uro.

M. K.