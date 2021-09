Krško brez točk v zaostali tekmi 2. SNL

23.9.2021 | 08:15

Stadion v Krškem (foto: NK Krško)

Krško - Nogometaši Krškega so na zaostali tekmi 6. kroga 2. slovenske lige doma izgubili z Gorico z 0:1. Z devetimi točkami so Krčani na 11. mestu drugoligaške razpredelnice. Njihovi včerajšnji gostje pa so se prebili čisto na vrh lestvice, kjer imajo dve točki več od Triglava. Za Novogoričane, ki imajo le en poraz v sezoni, je zadel Žan Leban. Druga zaostala tekma med Jadranom in Biljami se je končala z 0:0.

Nogometaši Krškega so sicer konec tedna, kot smo poročali, premagali novomeško Krko, slednja pa je po tem porazu ostala brez trenerja Roka Zorka.

KRŠKO - GORICA 0:1 (0:1)

* Krško, gledalcev 100, sodniki: Tozan, Vidali, Gornik.

* Strelec: 0:1 Leban (25.).

* Krško: Ribič, Bagola, Tomiček, Zukić (od 74. Lovrić), Tiganj (od 46. Regvar), Jurčec (od 46. Ribič), Stopar, Bubnjević (od 46. Predanič), Stanić, Pezer, Bošković (od 64. Korošec).

* Gorica: Likar, Urbančič, Cerovec, Agić, Širok, Hrka, Baruca, Frešer (od 81. Žejen), Leban (od 81. Prodanović), L. Marinič (od 64. Hasanbegović), Velikonja (od 64. Vekić).

* Rumeni kartoni: Bošković, Ribič; Baruca.

* Rdeči karton:

JADRAN DEKANI - VITANEST BILJE 0:0

* Dekani, gledalcev 80, sodniki: Halilović, Mikača, Mežnar.

* Strelci: /.

* Jadran: Nicoletti, Mark, Vranješ, Vitezica, Zorko, Babič, Piciga (od 83. Ljutić), Zyba (od 70. Perhavec), Meštrić (od 70. Stanojević), Jakomin (od 77. Panić), Kastrati.

* Bilje: Lipičar, Koron, Kladar, Batič, Slavec (od 82. Židan), Humar (od 66. Jermol), L. Žižmond, Erniša, M. Žižmond (od 52. Martinović), Jalinous, Breganti.

* Rumeni kartoni: Meštrić, Perhavec; Slavec, Batič.

* Rdeči karton: /.

* Lestvica:

1. Gorica 8 7 0 1 17:5 21

2. Triglav Kranj 8 6 1 1 16:6 19

3. Roltek Dob 8 5 1 2 19:13 16

4. Fužinar Vzajemci 8 4 3 1 11:10 15

5. Primorje 8 3 4 1 16:9 13

6. Rogaška 8 4 1 3 11:9 13

7. Nafta 1903 8 3 3 2 22:11 12

8. Rudar Velenje 8 4 0 4 14:14 12

9. Krka 8 3 1 4 15:13 10

10. Beltinci Klima Tratnjek 8 2 3 3 9:13 9

11. Krško 8 2 3 3 11:17 9

12. Vitanest Bilje 8 2 2 4 11:15 8

13. Drava Ptuj 8 2 1 5 13:25 7

14. Ilirija 1911 8 1 2 5 8:14 5

15. Jadran Dekani 8 0 4 4 7:11 4

16. Brežice 1919 Terme Čatež 8 0 3 5 6:21 3

STA; M. K.